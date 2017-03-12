Солнечная и теплая погода ожидается в столице 13 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Теплая и солнечная погода без осадков установится в столице в понедельник 13 марта, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в городе прогреется до восьми градусов тепла.

Ночью температура опустится до минус двух градусов. Днем ожидается переменная облачность, дождей, по данным синоптиков, не будет.

Ветер переменных направлений будет умеренным, его скорость не превысит семи метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.