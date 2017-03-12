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Общество

12 марта 2017, 18:07

Солнечная и теплая погода ожидается в столице 13 марта

общество

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Теплая и солнечная погода без осадков установится в столице в понедельник 13 марта, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в городе прогреется до восьми градусов тепла.

Ночью температура опустится до минус двух градусов. Днем ожидается переменная облачность, дождей, по данным синоптиков, не будет.

Ветер переменных направлений будет умеренным, его скорость не превысит семи метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Установившаяся в городе погода – аномально теплая. 9 марта в Москве был побит температурный рекорд 2015 года. Столбики термометра на главной метеостанции столицы к 15:00 показали плюс 9,7 градуса. Это на 0,6 градуса больше, чем максимум дня в 2015 году.


Тепло не покинет города до конца месяца. Ожидается, что температура воздуха и впредь будет выше средней многолетней климатической нормы на 4–10 градусов. Текущие значения соответствуют началу апреля.

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