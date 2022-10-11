Ретейл ответил на просьбу смягчить требования к срокам годности продуктов

Руспродсоюз попросил торговые сети ослабить требования по остаточному сроку годности продуктов. На их качестве это никак не отразится, уверяют там, а существующие требования в ассоциации считают слишком жесткими. Расскажем, какие изменения предлагаются и чем они могут обернуться для покупателей и торговых сетей.

Курс на снижение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руспродсоюз (в который входят, в том числе, "Мистраль", "Трейдинг", "Дымов" и "Макфа") хочет зафиксировать минимальный порог остаточного срока годности продуктов в 45% для товаров с хранением от года и выше. Для позиций со сроком годности до 12 месяцев – в 50%. Предложения ассоциация направила главе Минпромторга Денису Мантурову.

На сегодняшний день ретейлеры выставляют порог по остаточному сроку годности в среднем в 60–65%. К примеру, если товар хранится 730 дней, многие федеральные сети не принимают его, начиная с 439-го дня и до окончания срока. При этом продажи таких продуктов в рознице обычно составляют около 50 дней.

О новых стандартах Руспродсоюз просит из-за нестабильного потребительского спроса и "хаотичного всплеска заказов" со стороны ретейлеров. В таких условиях объем запасов на складах может не подходить под нынешние требования по остаточному сроку годности.





из письма Руспродсоюза Поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой – вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства.

С учетом этого нынешние требования торговых сетей в Руспродсоюзе считают избыточными. Предложенные ассоциацией меры не снизят качество продуктов, заверяют там.

Позиция ретейла

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При более коротком сроке хранения магазинам необходимо продавать товар как можно быстрее. Если этого не происходит, бизнес несет потери, сказал Москве 24 председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

"Поэтому торговые сети настаивают, чтобы остаточный срок годности при поставке товара в магазин был даже значительно более высоким, чем 50–60%", – подчеркнул специалист.

По его словам, подобные инициативы возникают регулярно у различных организаций. Однако поддержки позиция Руспродсоюза у ретейла не найдет, отметили в РАЭРР.





Андрей Карпов председатель правления РАЭРР Это предложение не нуждается в изучении и проработке. Решение будет приниматься по факту: если все поставщики везут товары с таким остаточным сроком годности – это одна ситуация. Если есть другие поставщики, которые везут нужный товар с теми сроками годности, которые необходимы, у них будет преимущество.

"К счастью, у нас конкурентный рынок. Количество поставщиков на нем тоже достаточное. Поэтому обсуждать подобного рода предложения на сегодняшний момент необходимости нет", – заявил Карпов.

Нынешние требования торговых сетей связаны в том числе и с заботой о потребителях. Покупатели любят выбирать более свежий товар, нежели с истекающим сроком годности, добавил эксперт.

Эффект на потребителей

Закон не запрещает ретейлерам подстраховываться, выставляя поставщикам требования по остаточным срокам годности. Об этом Москве 24 сказал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

Если у поставщика есть на складе залежавшаяся продукция, у торговых сетей к нему сразу же могут возникнуть вопросы. "Здесь речь идет о планировании: зачем производить существенно больше, чем необходимо в данный момент, если в итоге продукты долго лежат на складе. Ожидая, что их когда-нибудь кто-то закажет", – подчеркнул эксперт.

Шелищ напомнил, что в России ничтожная статистика по пострадавшим от некачественных продуктов. За тем, чтобы товары на полках были безопасными, пристально следит Роспотребнадзор. Если власти прислушаются к доводам Руспродсоюза, на потребителях это никак не отразится, уверен специалист.





Петр Шелищ председатель Союза потребителей РФ Если ни одна из сторон не нарушает требования закона, запрещающего продавать просроченный продукт, то речь идет о балансе интересов поставщиков и торговых сетей. Потребителя это не затронет.

При выборе между товаром двух разных компаний по одной цене покупатель выберет тот, у которого более свежий срок годности. Если продукт лежит там уже давно, у потребителя это вызывает сомнения. Если кто-то по каким-то причинам его столько времени не брал, то и другой покупатель с большой долей вероятности не станет его приобретать.

В этой ситуации риски не реализовать товар для торговых сетей резко возрастают, обратил внимание Шелищ. В перспективе такой продукт может пойти только в утилизацию, что приведет к финансовым потерям ретейлеров. Если поставщик не озаботился наличием свежего товара у себя на складе, никакой поддержки это не вызывает, заключил эксперт.