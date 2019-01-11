Москва 24 покажет, каким будет фестиваль "Первозданная Россия" в этом году

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
15 января в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная VI Общероссийскому фестивалю природы "Первозданная Россия". Он стартует 18 января в Центральном доме художника на Крымском валу. Фестиваль продлится до 17 февраля.
Подробнее о программе расскажут:
- пресс-секретарь министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, заместитель директора департамента управления делами и кадровой политики министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Наталия Хлопунова;
- руководитель Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" Тамара Пантелеева;
- директор Центрального дома художника Василий Бычков;
- директор эколого-просветительского центра "Заповедники" Наталья Данилина;
- руководитель фестивальной программы "Разумный кинематограф" Светлана Быченко;
- режиссер, участник фестивальной кинопрограммы Дик О´Хари;
- президент Национального туристического союза, организатор дня туризма в рамках фестиваля Роман Скорый.
Смотрите 15 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.