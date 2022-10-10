Юрист рассказал об ответственности за услугу "эвакуации" из РФ

В Сети набирает обороты услуга "эвакуации" из РФ: за немалую сумму мошенники обещают россиянам оформление поддельных документов или помощь в пересечении границы. Расскажем, что может грозить как организаторам нелегального бизнеса, так и их клиентам.

С черного хода

Услугу нелегальной "эвакуации" активно предлагают в даркнете и телеграм-каналах, сообщает газета "Известия". Рынок образовался практически с нуля за последние две недели после объявления частичной мобилизации, рассказал собеседник в одной из компаний по информационной безопасности. Клиентам предлагают оформить липовые документы, которые нужны для поездки за рубеж.

Журналисты попытались заказать шенгенскую визу по объявлению в одном из телеграм-каналов. Сделать всю работу там пообещали за три-пять дней и за 800 долларов. Однако в визовую информационную систему стран Шенгенского соглашения документ внесен не будет, признался собеседник издания.

Одна из двух категорий документов, которые продают аферисты, – фальшивые визы. Однако это пустые бумажки, которые не заносятся ни в какие базы, подчеркнул руководитель направления аналитики интернет-угроз "РТК-Солар" Сергей Трухачев. "Речь идет о поддельных визах, которые вклеиваются в паспорт, и совершенно непонятно, как такая услуга вообще может пользоваться спросом", – отметил специалист.

Во втором случае мошенники предлагают россиянам помощь с оформлением настоящих документов и содействие упрощенной процедуре получения визы. Подобная услуга существует довольно давно и ее сложно назвать нелегальной. Однако среди таких организаций тоже могут скрываться аферисты, обратил внимание Трухачев. "За последние три года мы зафиксировали более 500 фейковых сайтов визовых центров самых разных стран", – сказал он.

Также в теневом сегменте интернета активизировались желающие помочь в нелегальном пересечении границы. В первую очередь – с сопредельными с Россией государствами. Однако есть и мошенники, которые предлагают помощь в пересечении границы со странами дальнего зарубежья.

Поездка отменяется

Пройти контроль в аэропорту по поддельным документам практически невозможно, предупредила в разговоре с Москвой 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Если визы нет в системе, человека просто не пропустят. Паспорт на контроле очень тщательно проверяют, просматривают все необходимые для выезда сведения. То, что документ ненастоящий, любому пограничнику будет видно.

"Турагентства всегда помогут получить визу. Однако сделать это в ускоренном порядке сейчас невозможно, об этом можно забыть. Срок выдачи визы многие страны увеличили, это уже официально. Те, кто рассчитывает получить ее "левым" способом за неделю, просто потратят деньги. Еще и могут за это ответить по закону", – рассказала Осипова.

Однако турагентства не обязаны запрашивать у желающих уехать за рубеж информацию, есть ли у них повестка из военкомата на руках или нет. Возможности это проверить у компаний тоже не имеется. Поэтому связанные с разрешениями на выезд из страны вопросы клиенты должны решать самостоятельно, добавила Осипова.

Вместо заграницы – тюрьма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организаторам бизнеса по "эвакуации" россиян грозит уголовная ответственность по статье о подделке документов, их изготовлению или обороту. Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева. "В зависимости от квалификации деяния для организаторов преступления предусмотрено наказание от ограничения свободы до двух лет до лишения свободы сроком до четырех лет", – указала специалист.

Также ответственность могут понести и те россияне, которые намеренно решили воспользоваться услугами таких мошенников. "Гражданин наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода за период до шести месяцев. Либо могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные на срок до двух лет. Также суд может назначить арест на срок до шести месяцев", – предупредила Пономарева.





Елена Пономарева юрист Однако наказание человек понесет только в случае, если он заведомо обладал информацией о том, что документ подложный. Если же его обманули после обращения в аккредитованные центры или в организации, предоставляющие помощь в оформлении легальной визы, он будет расцениваться как пострадавший от действий мошенников.

В свою очередь, если россиянин оказался на территории другой страны по поддельным документам, его накажут по действующему в этом государстве законодательству. Как правило, это штраф и внесение в черный список. Также нарушителя немедленно депортируют и могут назначить ему запрет на въезд вплоть до пожизненного, заключила Пономарева.