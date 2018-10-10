Москва онлайн покажет выставку разрушенных отношений во "Флаконе"

Фото: depositphotos/inesbazdar

12 и 13 октября на дизайн-заводе "Флакон" будет проходить "Experiment: выставка разрушенных отношений". Вещи, представленные на выставке, связаны с реальными людьми и их трогательными лирическими историями. Эти предметы остались единственной памятью о романтических отношениях: случайной встрече, одной ночи, курортном романе или браке. Посетители выставки смогут не только прогуляться по залам, но и показать свои "экспонаты", дополнив их короткой письменной историей.

13 октября наш корреспондент Ярославна Зорькина пообщается с гостями, почитает анонимные послания и дополнит экспозицию вещами, которые собрала редакция Москвы 24.

Смотрите трансляцию 13 октября в 15:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.