Камин, ИК-тепло или обогреватели. Что делать, если дома очень холодно

Ну что же, в Москву пришла по-настоящему бодрящая погода. Хоть отопление и включили, после промозглой дороги с работы мы долго еще не можем согреться. Особенно, если в квартире и так всегда прохладно, несмотря на теплые батареи. Портал Москва 24 расскажет об устройствах, которые помогут быстро прийти в себя после улицы и поддержать в доме уют.

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

ИК-лампы

Удобны тем, что тепло становится сразу после включения в отличие от стандартных обогревателей. Работа таких ламп схожа с воздействием солнечных лучей, только без УФ-излучения. Они нагревают предметы, на которые направлены, а не просто пространство вокруг себя. При этом ИК-лампы не пересушивают воздух, что в зимнее время обычно становится катастрофой для большинства горожан. Кроме того, такой выбор станет для вас очередным шагом к экономии, так как потребляют они не так много энергии.

Старое доброе

Доброе тепло – обогреватель, который не раз выручал дачников зимой или весной во время открытия сезона. Выглядит как плоское полотно, которое можно повесить куда угодно: на шторы, стену, обои и т.д. Излучает мягкое тепло, а обжечься об него ну очень проблематично (скорее даже нельзя). Плюс ко всему это достаточно бюджетная вещь.

Камин

Промозглая осень – отличный повод побаловать себя и купить камин. Немного поддельный, конечно. Электрокамины добавят не только приятное тепло, но и непередаваемый уют (кстати, летом они могут работать без обогрева). Размеров и вариантов дизайна – невероятное количество. И если вы думаете, что приобрести такую игрушку можно исключительно за бешеные деньги, то сильно ошибаетесь: небольшие электрокамины можно найти и за 5 тыс. рублей. Зато восторга – тонны.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Кондиционеры

Не забывайте про любимые кондиционеры, которые спасали нас летом (в этом году, правда, всего считаные дни). Как ни странно, далеко не все обладатели кондиционеров в курсе, что большинство из них работают еще и на обогрев. Так что наслаждайтесь благами цивилизации.

Единственное – обязательно уточните температурный диапазон, в котором может исправно работать именно ваша модель. В среднем для кондиционеров максимально низкая температура составляет минус 7-10 градусов (но для каких-то и минус 15 не предел).

Масло или керамика

Добрались мы до наиболее традиционного способа обогрева помещения. И если у вас еще нет такого, а в доме ну очень холодно, – не переживайте. Даже имея ограниченный бюджет, можно купить обогреватель, который справится как минимум с вашей спальней.

Что же выбрать? По идее, у каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Например, наиболее популярные масляные обогреватели можно приобрести даже за 1,5 тыс. рублей, они не так сильно сушат воздух, как те же "ветерки", а также вполне мобильны (хоть справедливости ради перетаскивать их из комнаты в комнату не очень удобно).

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Конвекторные же в большей степени рассчитаны на статику (их можно установить на стене, хотя и на колесиках они спокойно могут ездить), экономичны в плане электроэнергии, могут поддерживать в помещении заданную температуру. Основным минусом конвекторов всегда считалось пересушивание воздуха, хотя сегодня производители утверждают, что современных обогревателей это не касается, а воздух от них совершенно не страдает. По цене конвекторные вполне сравнимы с масляными.

Еще один вариант, правда, подороже – керамический обогреватель. Считается, что он обжигает воздух намного меньше металлических "коллег", обеспечивая мягкий нагрев. Купить небольшой керамический обогреватель можно за 3-4 тыс. рублей.

И, конечно, не забывайте про более простые способы: толстые пледы/одеяла, уютные теплые носки, а также много чая и какао. Ведь холодные хмурые дни тоже можно сделать вполне приятными. Главное, как известно, – желание.

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