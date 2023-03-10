"Подруги сказали "фу": в Сети распродают подарки после 8 Марта

После 8 Марта в интернете появились десятки объявлений о продаже подарков. Девушки пытаются избавиться от ненужных презентов, парни – найти новых владельцев вещам, которые не понравились их возлюбленным. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Не нравится"

На сайтах объявлений можно найти множество предложений о продаже парфюма, который подарили на 8 Марта, но не угадали с запахом. Например, мужчина купил избраннице духи ее любимого бренда, но перепутал аромат. Теперь девушка ищет для них новых владельцев.

"Молодой человек подарил аромат на 8 Марта, перепутав мою версию с серой ленточкой... тут ленточка черная. Открыли и пшикнули всего один раз, убедились, что другой аромат, поэтому вернуть уже не можем", – написала продавец.

Не угодили с презентом еще одной москвичке – ей преподнесли плюшевого гуся. Другая девушка перепродает комплект нижнего белья за 12 тысяч рублей.

"Подарок на 8 Марта не получился", – добавила автор объявления.



Ненужная техника

Не подошли дамам и более дорогие подарки. Жительница столицы выставила на продажу наушники от компании Apple. Товар новый и оригинальный, но девушка хотела другой цвет. Продавец планирует выручить за свой подарок 29 тысяч рублей.

Еще одна москвичка ищет новых владельцев фена Dyson, который оказался ей не нужен. "Продаю по причине того, что муж купил не тот, который хотела", – отметила девушка.

Бесполезным подарком оказался и фотоэпилятор. Жительница столицы продает устройство за 10 тысяч рублей, так как прибор ей подарили слишком поздно – она уже прошла курс в кабинете специалиста.





автор объявления о продаже подарка на 8 Марта Дарите девушкам полезные подарки, ненужные вещи хранятся или передариваются.

Другая пользовательница пытается продать после 8 Марта кофемашину. Причина – владелица просто не любит напиток.



Прогадали с аксессуаром

Объявления о неудачных подарках выкладывают и сами мужчины. Чаще всего по причине, что их дамам презент не понравился или не подошел.

Например, молодой человек приобрел для жены сумку цвета "пыльная роза". Супруга даже походила с ней какое-то время, но в конечном итоге аксессуар ей разонравился. Теперь мужчина продает сумку за 900 рублей.





автор объявления о продаже подарка на 8 Марта Подруги сказали "фу", что в переводе означает "не модная".

С похожей проблемой столкнулся житель ЦАО: он купил девушке сумку Furla, но теперь ищет новых владельцев. "Продаем, видимо, не понравилась", – пояснил автор объявления.

Еще один москвич опубликовал объявление о продаже сумки Pinko за 25 тысяч рублей. Мужчина признался, что найти оригинал было очень сложно. Однако, подарив сумку жене, понял, что не угадал с размером. Теперь молодому человеку приходится искать модель поменьше.

