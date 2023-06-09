Дивный мир за неделю: дефицит цвета, призрак геккона и юбка из банного полотенца

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.



В мире закончился розовый цвет

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – WarnerBros

Съемки фильма "Барби" вызвали дефицит розовой краски в мире, пишет издание Business Insider. Дело в том, что для создания картины режиссер Грета Гервиг использовала не графику, а реальные декорации. Все домики, который зритель увидит в фильме, окрашивались вручную в ярко-розовый цвет.

"Я хотела, чтобы розовые оттенки были очень яркими, а всего вокруг было очень много", – отметила Гервиг, пояснив, что не желала забывать, по какой именно причине ей так полюбилась Барби в детстве.



Выселил геккон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жительницу Таиланда из ее же дома "выгнал" призрак геккона, пишет The Thaiger. По словам Джитафы Потисы, привидение поселилось у нее после того, как ящерицу случайно раздавил один из рабочих, нанятых ею. После инцидента женщина начала регулярно слышать звуки, которые обычно издает эта рептилия. Но ее саму не видела ни разу.

Из-за страха Потиса вместе с ребенком решила съехать из дома. Она собирается провести обряд умиротворения погибшей ящерицы, чтобы преследования прекратились.



Банная юбка на выход

Французский бренд Balenciaga не перестает удивлять своими фантазиями на тему моды. Марка славится тем, что любит превращать повседневные вещи в нечто абсурдное, но тем не менее стильное. Именно поэтому в коллекции Resort 2024 не обошлось без эпатажа.

В этот раз fashion-преображения удостоилось обычное полотенце. Из него Balenciaga сделал юбку, завязанную на поясе. Спешим порадовать охотников за трендами тем, что на модную вещь можно не тратиться. Достаточно всего лишь закрепить свое любимое полотенце булавкой на бедрах.



Смартфон из 20-го века

Умберто Романо "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд", 1937 г. Фото: postalmuseum.si.edu

Издание The Sun сообщило, что в американском штате Массачусет на картине-фреске 1937 года нашли объект, визуально напоминающий смартфон. Свидетельство путешествия во времени заметили на одной из шести работ, которые украшают здание почтамта в городе Спрингфилд. Автор картины – художник Умберто Романо. Он изобразил прибытие англичан около 1620 года на территорию, на которой в будущем появится город.

Один из героев картины, который сидит справа от мужчины в розовом костюме, держит в руках предмет прямоугольной формы. Со стороны запечатленное художником действие напоминает то, как мы сейчас пользуемся телефоном. Однако эксперты полагают, что индеец, скорее всего, держит в руках зеркало. "Вероятнее всего, он держит предмет, привезенный европейцами, например зеркало. Зеркала часто становились предметом обмена во время торговли с поселенцами", – пояснил искусствовед и писатель Дэниэл Кроун.



Пивной дезодорант

В Великобритании бренд многоразовых дезодорантов под названием Fussy в преддверии Дня отца, 18 июня, представил новый продукт с ароматом пива. Судя по описанию, запах у товара "смелый, хмельной и тропический". Отмечается, что он сочетает в себе натуральные ингредиенты. Дезодорант был разработан в коллаборации с пивной компанией BrewDog. Ее директор по маркетингу Лорен Кэррол рассказала, что это было очень весело.

"Это безумие, насколько удивительный тропический аромат исходит от нашего первого в истории пивного дезодоранта. Он пахнет совсем как настоящий напиток", – утверждает она.

Потребителям предлагают приобрести необычный дезодорант за 15 фунтов, что в пересчете на отечественную валюту составляет чуть больше 1 500 рублей.

