Почему детей не всегда нужно заставлять и уговаривать

Крик, слезы, потерянное время – такие последствия порой ожидают родителей, которые пытаются в чем-то убедить упрямых отпрысков. Имеет ли смысл доказывать свою правоту или упрашивать ребенка делать что нужно? Как проявить гибкость, чтобы выйти победителем из конфликта отцов и детей? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Как складывается диалог взрослого и ребенка в случае, если несовершеннолетний отказывается от необходимых с точки зрения мамы и папы действий? Родитель, как правило, уговаривает, пуская в ход обещания всех благ, или же безапелляционно требует повиновения. В первом случае ребенок прекрасно понимает, что взрослый все равно пойдет на уступки, и манипулирует им. В конце концов на своих условиях он примет мамино: "Ну почему ты меня не слушаешь? Сделай, пожалуйста, как я говорю". При втором варианте отпрыск отказывается выполнять требование, защищая свою позицию, порой весьма абсурдную. И тогда приказной родительский тон превращается в крик.

Взрослые чаще всего испытывают цейтнот, и тогда они предпочитают действовать вообще без объяснений. Основной довод – так надо. "Когда я была маленькая, то мама часто говорила мне "нет", если я о чем-то ее просила. А вот почему, она не объясняла, а для меня это было важно, – рассказывает Татьяна, мать дочери и сына. – Своим детям я стараюсь все объяснять, говорю о том, какие последствия их ожидают в случае, если они проигнорируют здравый смысл".

Малышам и подросткам действительно требуется ясное понимание того, по какой причине следует воздержаться от конкретного поступка. Часто они из упрямства игнорируют причинно-следственную связь или считают себя достаточно самостоятельными для того, чтобы принимать решения. Уговорами и приказами стену упрямства не пробить.

Списываешь ответы из интернета? Но ты учишься не ради отметки и маминой похвалы, а для того, чтобы получить твердые знания. Подойдет время экзаменов, и пробел даст о себе знать. Тогда придется поступать не в то учебное заведение, о котором ты мечтаешь, а туда, где хватит заработанных тобою баллов.



Отказываешься от школьных обедов в пользу чипсов и пирожков? В свободном доступе есть изображения последствий нездорового питания. Считаешь, что на самокате можно лихо рассекать по обочине проезжей части? Информация об итогах подобных действий тоже везде есть. Можно не срывать голос, доказывая свою правоту, а дать чаду возможность словно со стороны посмотреть на возможные перспективы его отказа от здравого смысла.

Доказательство от противного – тоже отличный прием не только в математике. Опытные родители называют это "проявить гибкость". Небольшая хитрость, которую не помешает знать мамам маленьких упрямцев: иногда можно предложить ребенку действовать так, как хочет он. Конечно, это не распространяется на случаи, когда есть риск безопасности и здоровью. Самое простое – разрешить подростку выбрать одежду, которая не соответствует случаю или погоде. Или позволить младшему школьнику не собрать портфель с вечера. Такие "уроки" запоминаются надолго, маленький человек обязательно сделает выводы.

Если малыш-детсадовец отказывается учить стихотворение или роль для утренника, не стоит выходить из себя, убеждая его, что он должен это сделать. Упрямец только войдет в раж, выкрикивая свое "не хочу, не буду". Но есть вариант согласиться с его намерениями, сказав, что в качестве зрителя присутствовать на мероприятии тоже хорошо – из зала можно оценить, как выступают товарищи, да и волноваться не придется. А когда вы пообещаете договориться обо всем с воспитателем, будьте уверены, что ребенок выучит стихотворение в тот же вечер.