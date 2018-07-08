Дачный сезон: брать ли домашних животных за город

Лето – пора отпусков и частых поездок на дачу. Многие хозяева домашних животных, выезжая на природу, берут их с собой. Анна Лебедева решила поговорить о нелегкой жизни питомцев на воле и способах их защитить от "диких" опасностей.

Фото: depositphotos/mdorottya

Все хорошо за городом – свежий воздух, пушистые пшеничные поля, розовые ковры иван-чая. Идешь мимо деревеньки, а там кошка на крылечке вылизывает шерсть. Или доносится пронзительный лай...

Привозить ли на дачу домашних животных? У многих просто нет выбора, особенно если хозяева планируют провести там неделю, две, а то и все лето. Постоянно напрягать родственников или просить соседку покормить кошку / погулять с собакой – неудобно. Вот и берем их с собой на свободу, где выживает сильнейший.

Первое, с чем придется столкнуться, отпустив своего питомца на свободу, – это драки за отвоевание территории. Грядки с огурцами и помидорами – не только ваша гордость. Мягкие лапки прошлись под каждым кустиком, а чуткий нос запомнил все запахи на участке.

"Мурка, брысь! Уйди оттуда!" – слышу команду соседки по даче. Затем дикий кошачий вопль, шипение: так ее кошка прогоняла чужака со своего участка. А соседка все время ее караулит, чтобы предотвратить опасность. Особенно после того, как Мурка однажды вернулась домой с вырванными клоками шерсти. За плохое поведение она была наказана: кошку не выпускали из дома целых две недели, а потом дозированно и только на участок. Но ловкая Мурка забиралась на сетку рабицу, как опытный скалолаз, и все равно убегала восвояси.

Фото: ТАСС/YAY

Приучить кошку к режиму у соседки не получилось. Хотя такое бывает: у моих знакомых кот как по звонку приходит в девять вечера. Но это все-таки редкость, и все сильно зависит от характера питомца. Возможно, породистые животные более флегматичные, но есть опасность, что их украдут. Я бы не решилась заводить мейн-куна, зная, что ему предстоит провести лето на даче...

"Домашним питомцам нужна свобода!" – считает дачница Людмила Петровна. Каждый год она привозит на фазенду двух котов и любимого пса. Залатав все дырки в заборе, она якобы обеспечила животным свободное перемещение по участку. А по вечерам ее муж выгуливает вислоухих британцев на шлейке. Смотрится, честно говоря, странно. Но это уж лучше, чем пасть в схватке с бешеным псом или лисицей.

А вечно переживающая за свою кошку соседка пришла к выводу, что уж лучше завести собаку: "Вон, у Паши два маленьких песика. Никуда не выбегают, дом охраняют. С ними веселее как-то, уютнее, особенно, по вечерам у телевизора. Не то, что кошки. Носятся, где попало, могут и домой не прийти! А ты сиди на успокоительных, жди их с утра до ночи".

Правда, после того, как Паша возил чуть ли не каждый день своих йорков к ветеринару, соседка пришла к выводу, что нет в мире совершенства. Оказывается, для собак укус клеща может быть смертельно опасен. Поэтому каждый день хозяевам необходимо просматривать их шерсть, чтобы вовремя обнаружить паразита, выкрутить его и, по-хорошему, сдать на анализ. В общем, привозя собаку на дачу, есть опасность, что отпуск вы проведете в ближайшей ветеринарной клинике.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Некоторые капают специальные капли на холку, моют шампунями, надевают ошейники. Но все эти средства не дают стопроцентной гарантии. Плюс, кошки себя вылизывают, и химия может легко попасть в желудок.

Кстати, есть и еще кое-что. До того, как кошку моих родителей загрызли дикие животные, я даже не задумывалась о современных ошейниках. А их, как оказалось, очень много.

Для собак, например, изобрели скрытую электронную изгородь. Провод под землей излучает сигнал, который ловит ошейник, надетый на собаку. Стоит ей подойти близко к забору, ошейник пищит, а если она не передумает и пойдет дальше, подается слабый электрический разряд. Таким образом, животное привыкает ходить по участку и запоминает, что за его пределы выходить нельзя.

Ошейники с таким же принципом продают и для кошек. Но в отличие от собак, они не так хорошо поддаются дрессировке.

Существуют также GPS ошейники. Есть те, что ловят сигнал при помощи интернета, а есть такие, которые работают через спутник. Последние для дачи намного лучше, потому что интернет за городом слабенький. Если животное оказывается за пределами безопасной территории, вам придет смс-оповещение. Но не факт, что вы не будете постоянно бегать за кошкой, стоит ей очутиться за оградой СНТ. Это не меньшая нервотрепка, чем ждать ее возвращения каждый день. А главное, пока вы будете идти в место, которое показывает датчик, шансы на спасение кошки от схватки с диким зверем не увеличиваются.

Фото: ТАСС/YAY

Покупать ли эти ошейники – вопрос. Здесь уже хозяин сам для себя решает, каким способом обеспечить свое спокойствие.

Возможно, стоит купить вольер для домашних животных, поставить его около загородного дома и заниматься своими делами. Или установить специальную сетку на дверь и держать животных в доме. Через какое-то время они привыкнут и не будут рваться на улицу. Ведь в просторном помещении загородного дома тоже интересно, а главное – безопасно.

В любом случае, прежде чем отпускать кошку или собаку на свободу, все-таки подумайте, стоит ли это делать. Ведь есть много безопасных вариантов. А если уж решили отпустить Тузика в поля, расслабьтесь и не бегайте за ним по пятам. Все равно не догоните.