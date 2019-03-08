"Полюбила я пилон": история о хобби 65-летней пенсионерки из Новосибирска

Днем она моет пол в супермаркете, а вечером... В различных сюжетах на ТВ появилась история о 65-летней Светлане Мирошкиной из Новосибирска, которая занимается очень необычным для ее возраста спортом – пол-дэнсом. Мы пообщались с самой зажигательной пенсионеркой России, которая на своем примере покажет, что возраст не помеха, и 8 марта впервые выступит на официальном турнире по пол-дэнсу.



Фото предоставлено Светланой Мирошкиной

Светлана Мирошкина в пол-дэнсе уже пять лет. За ее плечами около десятка отчетных концертов, а впереди – первый официальный турнир. В 65 лет у пенсионерки практически модельные параметры: 90-68-90 при весе 52 килограмма и росте 156 сантиметров. Светлана – мать двоих детей и бабушка двух внуков. Днем она работает в супермаркете, но вечером все ее время уходит на любимое хобби – занятия танцами на шесте.

"У меня есть проблема: мне 60 лет"

"Раньше я не занималась практически никаким спортом", – начала рассказ Светлана, а она просит всех, в том числе и журналистов, чтобы называли ее именно так. В молодости женщина работала штукатуром-маляром – не самый простой физический труд. "А сейчас мою полы в магазине, потому что пенсии не хватает", – добавила Светлана. Но спорта в ее жизни было мало, последний раз женщина ходила в тренажерный зал в 30 лет.

"Как-то я увидела выступление на пилоне, – вспоминает героиня. – Сам процесс мне не очень понравился, вся эта сексуальность, но было жутко интересно, как девушки держатся вообще на шесте". И в 50 лет Светлана решила взять судьбу в свои руки. Она увидела объявление о наборе учеников в школу пол-дэнса и, была не была, позвонила. Светлане отказали. Аргументация – возраст. В школу набирали девушек не старше 30 лет, а пенсионерке намекнули, что ее поезд ушел.

Я сама поняла, что глупость вообще сделала, когда позвонила. Положила трубочку, поставила большой крест на этом – и все.



Но через 10 лет к Светлане в соцсетях постучался новый друг, который и изменил ее жизнь. "Я увидела девушку, у которой на аватарке была фотография, где она на пилоне, – рассказывает женщина. – Я такая – хочу". Светлана призналась, что сразу забыла и о том, сколько ей лет, и о прошлом отказе, и рискнула позвонить: "Я тогда сказала, что у меня есть проблема – мне 60 лет".

"Я, конечно, удивилась, когда она мне позвонила", – признается тренер Мирошкиной Ольга Юрина, которая и оказалась той девушкой из соцсетей. Поэтому сразу давать положительный ответ Светлане она не стала – "такой возраст все-таки". Будущую танцовщицу пригласили на собеседование. С женщиной познакомились, в первую очередь спросили о состоянии здоровья, а только потом пустили к пилону.



Фото предоставила Светлана Мирошкина

"Когда к пилону подошла первый раз, повисла на нем и съехала вниз – ничего не смогла сделать. Во мне все-таки 80 килограммов было", – призналась Светлана, однако она не боялась отказа. Женщина решила использовать последний шанс, и она его использовала: прошла гораздо дальше, чем в первый раз. "Ну скажет она – "до свидания", я скажу – "спасибо, до свидания – и все", – вспомнила о своих ощущениях Мирошкина. "На первой тренировке ей было очень тяжело, – согласилась Ольга Юрина, – столько лет никакого спорта!". Однако Светлану ждал сюрприз.

После первой тренировки я ответила ей "да", потому что у нее энтузиазма много, физическое здоровье ей позволяет. И с тех пор, уже в течение пяти лет, я являюсь основным тренером Светланы.



Естественно, коллеги, родные и друзья пытались уговорить Светлану выбрать другой вид спорта: кататься на велосипеде или просто посещать тренажерный зал. "А я не хочу никаких велосипедов, ничего не хочу. Только пилон. Полюбила я его и все", – заключила женщина.

"Публика ревет и плачет"

Первые успехи Светлана начала делать уже через два месяца: восемь недель занятий – и она смогла залезть на пилон. А еще через год пенсионерка выступила на первом отчетном концерте перед зрителями. "Обычно мы снимаем клубное помещение, приглашаем друзей и мужей, выступают все ученицы школы", – рассказала Юрина.

Первый концерт Светланы вызвал фурор. "Она выступила прекрасно, – заявила тренер. – А ее танец вызвал шквал аплодисментов, восхищения и уважения". Сама Светлана старается не обращать внимания на публику во время танца, чтобы не отвлекаться.

Когда выступаю, я вижу только пилон, слышу только музыку и думаю только о том, что мне надо сделать. На остальное не обращаю внимания. Для меня самое интересное, что я на пилоне.



Хотя пенсионерка и признается, что иногда все-таки слышит реакцию поклонников. "Публика ревет и плачет", – смеется Светлана, но добавляет, что для нее это не самое главное.

Кстати, в числе посетителей отчетных концертов были сын и внучка Светланы. "Ему очень понравилось", – радостно сказала пенсионерка, но потом добавила: "Не знаю, конечно, как я смотрюсь в его глазах как мать". Но, по словам тренера, сын был вполне доволен, а старшая внучка Ева – просто в восторге. "Они ее обожают, – заявила Ольга, – называют ее "наша крутая бабон" или "наша звезда".

Сейчас тренер уверена, что дети восхищаются своей мамой, однако добавила, что раньше дочь Светланы была не в восторге от увлечения своего родителя. И хотя упорству и преданности пенсионерки можно только позавидовать, до сих пор находятся те, кто не одобряет поведения бабушки. Светлана призналась, что "хейтеров" у нее достаточно, хотя в лицо высказать свое мнение осмеливаются немногие.

Одна вот сказала: нужно внуками заниматься, а не на пилоне крутиться. А я говорю ей: "Приглашай, посижу с твоим ребенком, если что".



Однако поклонников у неординарной бабушки все-таки больше. Хоть кто-то и перестал здороваться со Светланой, многие, наоборот, стали ее узнавать. Однажды поклонница "напала" на пенсионерку прямо во время работы. "Я как-то мою пол в магазине, и тут слышу, девушка в очереди как закричит "вау", – вспомнила Светлана. – Она потом летит ко мне с подружкой своей, комплиментами засыпает, коробку конфет сует, обнимает, целует, говорит: "Ну вы вообще огонь". Теперь Мирошкина шутит, что папарацци ходят за ней по пятам, даже на работе в магазине нашли.



Фото предоставила Светлана Мирошкина

Шутки шутками, но внимания у Светланы в последнее время действительно – как у настоящей звезды. Про нее писали в газетах и журналах, как в Новосибирских, так и в изданиях других городов. Телеканалы неоднократно приезжали на тренировки в школу танцев, чтобы записать сюжет о неординарной бабушке.

Но, несмотря на это, находятся и те, кто не верят в существование 65-летней танцовщицы на шесте. "Пришел ко мне как-то парень компьютер чинить, – рассказывает пенсионерка. – Я ему показываю видео, а он говорит: "Это "фейк", это не вы!". Так и не знаю, поверил он мне или нет?".

В целом, если критика и бывает, Светлана относится к ней позитивно. Во-первых, поклонников больше. А во-вторых, пенсионерка считает, что уже отдала свой долг обществу, и теперь настало время ей позаботиться и о себе.

Я уже имею права на свою жизнь. Я детей воспитала, внуков подняла, давайте теперь я как-то для себя поживу. Имею право – я так считаю.



Недалекое будущее

К настоящему моменту Светлана сбросила около тридцати килограммов. Кроме того, теперь она активный сторонник здорового образа жизни. Помимо занятий спортом, пенсионерка сделала упор на здоровое правильное питание. Как результат, из врачей Светлана радует визитами только стоматологов, а о проблемах с давлением, которые были до занятий на пилоне, она практически забыла.

Я ощущаю себя сейчас на 30 лет, а когда на пилоне – вообще на 18. Подруги говорят, что когда я танцую, я реально выгляжу гораздо моложе.



Фото предоставлено Светланой Мирошкиной

Впереди у 65-летней "бабон" настоящий турнир, который будет проходить в Новосибирске. "Мы прошли видеоконкурс и теперь примем в нем участие", – рассказывает тренер Светланы. Спортсменка и ее наставник усиленно готовились и, естественно, рассчитывают на положительный результат. Но это не все планы Мирошкиной.

"В следующем году будет чемпионат России по пол-дэнсу, и мы тоже планируем принять в нем участие", – поделилась информацией Юрина. Турнир будет проходить на базе Санкт-Петербурга и Москвы, Светлана и Ольга пока только решают, в какой из городов будут подавать заявку. Впереди отбор на чемпионат – и спортсменка, и ее тренер уверены в успехе.

А после турнира бабушке из Новосибирска предстоит еще одно дело, в котором она очень надеется преуспеть. "Хочу в Книгу рекордов Гиннеса попасть – такая у меня мечта". Светлана хочет прославиться как единственная женщина 65 лет, которая с успехом выступает на пилоне, не имея при этом никакого спортивного прошлого. "Возможно, мы подадим заявку прямо на чемпионате России, – поделилась стратегией Юрина. – И зарегистрируем ее как самого взрослого пол-дэнсера в России, а может быть, и в мире".

Ну а пока Светлана стабильно посещает тренировки, следит за собой и подает пример женщинам всех возрастов. "Сейчас я могу делать то, чего не могут делать многие девушки в нашей школе из тех, кто пришли недавно", – гордится Светлана. Новички школы всегда сразу понимают, кто здесь звезда: фотография Светланы висит на стене почета среди других выдающихся учеников.



Фото предоставила Ольга Юрина. На фото: Светлана на фоне своей фотографии на стене в школе танцев

Танцевать Мирошкина планирует до тех пор, пока может – желания у нее хватает и наставник имеется. "Я очень люблю Светлану за ее упорство: она в 65 лет столько харизмы и позитива привносит не только в мое дело, но и в мою жизнь", – призналась Ольга Юрина, которая, помимо всего, является еще и постоянным наставником и куратором "бабон". Сама Светлана уверена, что ничего зазорного в танцах на шесте нет, а она все сделала правильно: благодаря спорту она поправила здоровье, но более того – каждый день бабушка из Новосибирска исполняет свою мечту.

Я, конечно, думаю, что меня бы осуждали в любом виде спорта. Тоже сказали бы: "Бабка сдвинулась по фазе". Такой просто контингент людей существует: когда сами ничего не могут, считают, что другие тоже ничего не должны делать.



Видео выступления Светланы Мирошкиной можно посмотреть здесь.