Дивный мир за неделю: платье-торт, воровство крылышек и слишком ласковый кот

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Съедобное платье

Владелица швейцарской пекарни SweetyCakes Наташа Колин Ким Фа Ли Фокас представила на Всемирной свадебной выставке в Берне огромное платье-торт. Лакомство весом более 130 килограммов продемонстрировала на себе модель. Сам торт разместили на поддерживающей конструкции.

Уточняется, что сладкий наряд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Похитительница крылышек

66-летняя сотрудница одной из американских школ Вера Лидделл похитила свыше 11 тысяч упаковок куриных крыльев почти на 1,5 миллиона долларов (106,1 миллиона рублей), сообщает True Crime Daily. Также женщина присвоила себе более миллиона долларов (70,7 миллиона рублей), которые принадлежали учебному заведению.

Аферу удалось раскрыть по документам, в которых были прописаны заказы на крылья, так ни разу и не дошедшие до самих студентов. В результате мошенницу поместили в тюрьму, но позже выпустили под залог.

Собака-безбилетница

В аэропорту штата Айова (США) сотрудники нашли собаку по кличке Элли, которую привязали снаружи здания и бросили в одиночестве. Об этом написали в Twitter-аккаунте американской Транспортной службы безопасности по району Великих озер.

Выяснилось, что животное должно было лететь в Нью-Джерси вместе со своим хозяином Чарльзом Бигсеном, но мужчина не позаботился о питомце и не купил специальную клетку для перевозки. В итоге в самолет Элли не пустили. По этой причине Бигсен решил оставить собаку, а сам улетел.

Суд предъявил теперь уже бывшему хозяину Элли обвинение в жестоком обращении с животным.

Конфеты для женского здоровья

Кортни Кардашьян выпустила жевательные конфеты под названием Lemme Purr. Уникальность, по мнению авторов, заключается в том, что добавка поможет изменить или улучшить вкус женских половых органов – так подписывает опубликованное к "товару" Кортни видео, где она лежит в окружении кошек.

Новый продукт возмутил врачей-гинекологов. Они призвали "не вовлекаться и не подпитывать алгоритм", а саму звезду назвали женоненавистницей и ужасным человеком.

Слишком ласковый кот

В штате Флорида (США) четырехлетнего кота отдали в приют из-за слишком ласкового характера, пишет Newsweek. Животное обожает, когда его много гладят, что раздражало его предыдущих хозяев.

Сотрудники приюта опубликовали ролик с котом в соцсетях, и видео набрало свыше восьми миллионов просмотров. Так питомец быстро нашел новых хозяев.

Запасливый дятел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Калифорнии дятел прятал в стенах жилого дома желуди и в итоге так увлекся, что повредил здание, сообщает ABC 7 News. Известно, что владельцы вызвали сотрудников компании по защите от вредителей. Когда рабочие начали разбираться, из-за чего рушится дом, они обнаружили в его стенах 317 килограммов желудей.

По словам специалистов, дятел проделал в стенах множество отверстий, складывал в них запасы еды, и они проваливались в пространство внутри стен. В результате рабочие вывезли восемь мешков желудей.