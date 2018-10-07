Контрольная для взрослых: можно ли быть "правильным" родителем

Каждый родитель, безусловно, хочет воспитывать детей исключительно правильно – для их же блага, конечно. А такое вообще возможно? О том, с какими парадоксами и проблемами сталкиваются все родители на этом пути, даже если не замечают их, в колонке журналиста и мамы троих детей Анны Кудрявской-Паниной.

05 Фото: depositphotos/imagepointfr

Недавно моя знакомая (наши дети ровесники, им чуть меньше двух лет) пожаловалась, что в детском саду, куда ее сын ходит полгода, возникла проблема: мальчик кусает детей. Регулярно и довольно сильно. Одной из девочек достается чаще всего. Папе обидчика пришлось извиняться перед мамой жертвы: "Мы ему запрещаем, наказываем, будем еще с ним говорить". В ответ на это мама покусанной девочки округлила глаза и порекомендовала родителям мальчика, исповедующим такой подход к воспитанию сына, обратиться к психологу, на что те, конечно, обиделись. Моя знакомая рассказала эту историю в нашем общем кругу мам маленьких детей. Конечно, тема вызвала какое-то обсуждение, в котором она сама с помощью приятельниц пыталась найти причины и объяснение происходящему.

Я точно не открою Америку, если скажу, что чаще всего родители (любые, я – не исключение), когда с их ребенком возникают проблемы и сложности, ищут причины в каких угодно внешних факторах: обстоятельствах, других людях, в самом ребенке – его возрасте, характере, иных особенностях. И еще одно откровение от капитана Очевидность: в чем взрослые, как правило, видят причины проблем с чужими детьми? Ответ однозначен: в их воспитании.

А ведь стоит задать себе вопрос: а все ли я делаю правильно, а не мои ли действия каким-то образом влияют на поведение и чувства моего ребенка? Почему же это не приходит нам в голову? Ну, во-первых, потому что это нелогично (по нашему мнению). Разве кто-то из родителей, воспитывая ребенка, говорит себе: вот так неправильно, но я так сделаю? Конечно, нет. Каждый из нас старается вложить в ребенка то, что мы считаем единственно верным – другое было бы глупо или просто преступно. А раз мы все делаем правильно, значит, причины проблем точно кроются в чем-то другом или в ком-то другом.

И чаще всего мы видим соринку в глазу другого родителя, если его метода воспитания не совпадает с нашей. Чужой ребенок агрессивен в компании других детей? Ну, конечно, его же дома муштруют, вот он и отрывается на тех, кто точно не сможет дать отпор. Ребенок капризен и своенравен? Ну, конечно, ему же все позволяют, вот и результат. И при таком подходе легко получится любые методы воспитания "сделать" неправильными и непригодными.

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Парадокс еще и в том, что считая себя Макаренко, Сухомлинскими и прочими Монтессори в глобальном смысле, мы почему-то часто себя бичуем по мелочам. В одном родительском чатике постоянно встречаю фразу "я плохая мать", а дальше следует расширительная часть с полной ерундой, на мой взгляд: "вывела ребенка на улицу в кроссовках, а он пришел домой с мокрыми и холодными ногами", "включаю ему мультики часто, чтобы заняться своими делами", "накормила вчерашней кашей" и так далее... Но никто не скажет: "Я плохая мать, я растила ребенка в среде запретов и теперь он бьет ровесников и не умеет дружить".

Вопрос: почему мы считаем собственные воспитательные подходы единственно верными?





Как правило, мы выбираем тот или иной подход к ребенку, исходя из главного посыла: довольны или недовольны тем, как воспитывали нас. Мы принимаем и модифицируем методы наших родителей или отвергаем их частично или полностью. "Скелет" воспитательной модели обрастает нашими педагогическими представлениями и знаниями, которые мы черпаем из жизни и открытых источников. Но как не ошибиться в выборе? И вообще, возможно ли это? Похоже, что нет. Вспомните, сколько педагогических теорий потерпели фиаско за последнее столетие? Вспомните, как резко и радикально менялись воспитательные методики и подходы?

Бенджамин Спок – кумир нескольких поколений родителей. С точки зрения нынешних отцов и матерей, он чуть ли не садист, издевающийся над собственными детьми и рекомендующий остальным делать то же самое. Выводы современных педагогов и психологов не спорят с этим, а еще собственные дети Спока, переставшие общаться с именитым родителем во взрослой жизни, убеждают нас в том, что он явно делал что-то не так.

Недавно меня отметили в публикации в соцсети со ссылкой на интервью известного сибирского психолога: речь шла как раз о родителях и детях. Я начала читать с интересом, но с каждой строчкой внутри все сильнее росли возмущение и неприятие. Но может быть, это со мной что-то не так, а уважаемый специалист прав, да и вон под ссылкой столько восхищающихся комментаторов? Как там в моей любимой фразе: "столько людей не могут ошибаться".

04 Фото: depositphotos/Syda_Productions

Я кинула интервью подруге-психологу c огромной практикой и большим опытом. И оказалось, что резанули слова и методы ее коллеги из заметки не только меня: "Схемы, указания, ярлыки, диагнозы. Делай раз, делай два, делай три. К детям отношение пренебрежительное, как к объектам дрессуры. К родителям – высокомерное, с позиции всезнающего психолога".

А ведь педагогических методик великое множество, на каждую можно найти другую, полностью противоречащую ей. И все мы умеем правильно гуглить, вовсе не так трудно отыскать какую-то теорию, отлично вписывающуюся в твою картину мира, да и противоположную – не сложнее. Только мы поверим тому, что созвучно нашему внутреннему голосу, и именно это будем считать истиной в высшей инстанции. И, конечно, с нашей субъективной точки зрения, это будет более чем логично.

С другой стороны, даже если ты все будешь делать правильно, гарантирует ли это отсутствие личностных проблем у твоего ребенка? И ответ снова очевиден: нет. Гарантий никто не даст.

Так а делать-то что?





Помните у Сергея Довлатова: "Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант… А надо бы все время себя спрашивать: не говно ли я?" Может быть, и не настолько жестко и грубо, но стоит периодически задавать себе подобный вопрос и родителям? Сомневаться в себе – нормально. Подвергать критике свои действия и чужие теории – нормально. Меняться – нормально. Если вы уверены, что перемены в вас будут на пользу и вам, и вашим детям. Искать причину в себе, в недостаточности знаний или понимания чего-то, изучать новое, примерять его на себя, даже если на первый взгляд не все совпадает с внутренними установками – тоже нормально.

01 Фото: depositphotos/annadanilkova

Никто и никогда не даст нам единственный верный способ или инструмент воспитания, мы все время будем чему-то следовать, что-то пробовать и в чем-то ошибаться. Универсальный совет тут только один: больше читать, больше узнавать, любые теории сверять со своим внутренним родительским камертоном. Больше быть "в ребенке" и больше быть ребенком, чаще вспоминать, что ранило и тормозило вас самих в вашем детстве, а что наоборот, придавало сил и возможностей роста. Но помнить в то же время, что ваш ребенок – не вы, и не нужно проецировать на него свои давние проблемы.

Как вырастить человека, не испортив ему жизнь, не сломав до полной неуверенности в себе и не избаловав до эгоцентризма? Cложно? Еще как! А никто и не обещал, что родительство – легкая увеселительная прогулка.

Мне в трудные моменты помогают две мысли, кажется, обе когда-то вычитанные, но настолько впитавшиеся моим родительским нутром, что они уже точно стали и моими. Первая: ребенок – такой же человек, как взрослый, только маленький. И вторая: ребенок – такой же человек, как взрослый, только с ограниченными возможностями. И если в любом своем поступке, любом решении относительно маленького и зависимого от вас человека отталкиваться от этих двух мыслей, гораздо проще понять, что будет правильным, а что не очень.