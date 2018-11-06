Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как "зацепить" зрителя силой голоса

Пришло время признать, что треть интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет. Они ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок.
Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.
10 ноября в Центре документального кино пройдет мастер-класс тренера по технике речи Веры Коцюба. Тема – "Индивидуальный стиль блогера". Начало в 13:00.
Слушатели узнают:
- как начать хорошо говорить? (техники импровизации, техники пополнения словарного запаса);
- как "зацепить" подписчиков? (Сильное начало);
- как "удержать" внимание зрителя (Информационная часть);
- как найти свою "фишку" (необычные форматы раскрытия темы);
- для чего нужны лайфхаки? Как их использовать их в своей жизни;
- что такое техника импровизации;
- как высказать мысль в сторис за 15 сек;
- техники пополнения словарного запаса.
Трансляция начнется 10 ноября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.