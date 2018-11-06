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Москва 24

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Общество

6 ноября, 13:49

Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как "зацепить" зрителя силой голоса

общество TVоя Москва Москва онлайн

Фото: facebook.com/tvoyamoskva24

Пришло время признать, что треть интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет. Они ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок.

Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.

10 ноября в Центре документального кино пройдет мастер-класс тренера по технике речи Веры Коцюба. Тема – "Индивидуальный стиль блогера". Начало в 13:00.

Слушатели узнают:

  • как начать хорошо говорить? (техники импровизации, техники пополнения словарного запаса);
  • как "зацепить" подписчиков? (Сильное начало);
  • как "удержать" внимание зрителя (Информационная часть);
  • как найти свою "фишку" (необычные форматы раскрытия темы);
  • для чего нужны лайфхаки? Как их использовать их в своей жизни;
  • что такое техника импровизации;
  • как высказать мысль в сторис за 15 сек;
  • техники пополнения словарного запаса.

Трансляция начнется 10 ноября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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