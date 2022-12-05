Юрист рассказала, в каком случае уехавшим россиянам могут ограничить работу на удаленке

В Совете Федерации допустили разработку дополнительных мер в отношении покинувших после начала частичной мобилизации РФ граждан. В частности, речь идет о том, чтобы ограничить некоторым специалистам возможность работать на удаленке на отечественные компании. Разбираемся, возможно ли такое нововведение.



Ограничения на удаленку

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не исключил разработку ограничительных мер, которые сделают "менее комфортным" пребывание за рубежом уехавших от частичной мобилизации граждан. По его словам, многие из таких людей продолжают работать на удаленке в отечественных компаниях.





Андрей Клишас глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом. – Прим. ред.), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем.

По мнению Клишаса, на законодательном уровне имеет смысл ограничить возможность дистанционной работы специалистам из "чувствительных сфер" экономики. Например, для тех, кто обслуживает госсектор или поддерживает транспортную безопасность. Однако он не уточнил, какие нормативные акты необходимо изменить для реализации такого подхода.

Сенатор добавил, что все люди находятся в разной ситуации, но с этической точки зрения решение граждан покинуть РФ вызывает в обществе скорее осуждение. Вместе с тем он подчеркнул, что запрет на возвращение россиян на родину противоречит Конституции.





Андрей Клишас глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление сенатора. По его словам, в Кремле не обсуждают ограничения на удаленку для покинувших РФ граждан. "Никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется", – отметил он.

Ранее в Госдуме предложили рассмотреть возможность передачи оставленных россиянами на границе при отъезде из РФ авто в пользу семьей, члены которых принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Решают компании?

На данный момент реализовать в РФ ограничения на удаленку при работе из-за рубежа затруднительно. Об этом Москве 24 рассказала юрист Лариса Науменко.





Лариса Науменко юрист Единственное, что можно сделать, – изменить внутреннее положение самой компании. Например, у нас есть много сфер деятельности, которые работают с гостайной или коммерческой информацией. Такие компании могут ввести ограничения в этой части. То есть такое может быть, но это будет внутренним положением самой компании, а не на законодательном уровне.

В свою очередь, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что совсем запрещать уехавшим гражданам работать на российские компании невыгодно с точки зрения экономики страны. Более оптимальный вариант – повысить им налог на доходы, полагает эксперт.

"Ввести налог 50%, и в первую очередь эта мера должна коснуться военнообязанных мужчин. Причем не только тех, кто уехал из России после 21 сентября, а всех, кто уехал после начала СВО, с 24 февраля", – комментирует Разуваев.

По мнению экономиста, неважно, по каким причинам – личным или политическим – человек уехал из страны, повышенный налог должен быть для всех одинаков. "Потому что разделить таких людей на категории мы никак не сможем", – отметил он.

По словам Разуваева, это не только повысит поступления в федеральный бюджет, но и уменьшит отток кадров за границу.

