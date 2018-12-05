Музей глазами смотрителя: путь к самому себе

Мы начинаем цикл статей, посвященных разным профессиям людей в Москве. Начнем со смотрителей в музеях — это те люди, которые живут среди искусства почти каждый день. Они наблюдают за процессами внутри их второго дома, посетителями выставок и в целом за миром творчества, который был, есть и будет. Мы поговорили с тремя представителями данной профессии трех московских музеев и поняли, что это огромный интересный мир.

Варвара Лебедева, 22 года: Московский музей современного искусства (ММоМА)

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Расскажи, почему ты работаешь в Московском музее современного искусства (ММоМА)?

Я недавно окончила РГУ им. А.Н. Косыгина, один из ведущих ВУЗов в стране по подготовке художников-модельеров и художников в принципе. Моя специальность называется "дизайнер обуви". Я закончила университет с отличием и меня сразу пригласили на работу. Проработав там несколько месяцев, я поняла, что мои обязанности отличаются от моих представлений о творчестве. Впоследствии я уволилась и начала искать себя. Конечной точкой моих исканий стал Московский музей современного искусства.

Меня с ним связывает странная история, я многократно посещала выставки, но никогда не думала, что буду здесь работать. Как-то раз я увидела открытую вакансию смотрителя-консультанта. Но это непросто смотритель, к каждой выставке мы готовим материал и можем рассказать посетителям про любой зал, про любой объект на выставке. Не просто его суть, а, например, предысторию создания. Эта работа не дает скучать, ты постоянно развиваешься, постоянно узнаёшь что-то новое.

Высшее художественное образование подразумевает то, что ты очень хорошо разбираешься в искусстве. В моем университете мы изучали очень много дисциплин, которые мне все тут пригодились. Честно говоря, я не ожидала, что мне так понравится эта работа, потому что это действительно очень интересно.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Какое твоё любимое произведение в рамках данной выставки и почему? (В настоящее время в ММоМА на Гоголевском, 10 проходит выставка Михаила Шемякина — "Метафизическая мастерская").

Мне, конечно, нравится всё, что связано с балетом "Щелкунчик". Я не могу назвать однозначно конкретное произведение, хотя мне нравится группа скульптур, посвящённая этой тематике. Я долгое время занималась балетом. Какой девушке не нравится балет "Щелкунчик"? Это трогательная история любви, волшебная сказка, которая трогает сердце. Мне было интересно, как Михаил Михайлович Шемякин интерпретирует образы этой сказки, как показывает их миру. Автор выступает в роли театрального художника, и я понимаю какой огромный пласт работы ему пришлось поднять, это вызывает у меня большое уважение к нему.

За время работы в музее, происходили ли какие-нибудь интересные случаи?

На Ермолаевском, 17 была одна инсталляция, беленый пол и куча мусора, трубы и стекло, которые лежали прямо в зале. Когда зашел первый посетитель, это была женщина, она сразу же с ужасом закричала: "Что это такое? Уберите весь этот мусор! Как вам не стыдно? Это же музей!" Потом мы ей объяснили, что этот мусор вынули из бассейна, где теперь возведен Храм Христа Спасителя и это часть экспозиции.

Нина Алексеевна Миленина, 62 года: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Что для вас значит работа в музее?

Я работаю в музее 4 года. За эти годы у меня появился опыт и навыки смотрителя. Наш музей — это большая сокровищница, как Москвы, так и России. К нам приходит разнообразная публика, и взрослые, и дети, и люди с особенностями развития, поэтому задача смотрителей не только заниматься сохранностью экспонатов, которые находятся в зале, но и находить общий язык с каждым, кто пришёл в музей.

Я всегда люблю смотреть на лица людей и всегда я вижу тот восторг и трепет, который они испытывают, приходя в наши залы. И хочется сохранить у людей то светлое чувство, чтобы им захотелось ещё раз сюда прийти и увидеть что-то своё. Музей — это путь к самому себе. И задача смотрителей помочь человеку найти путь именно к самому себе. На любых мероприятиях, галереях, выставочных залах, музеях — везде есть смотрители, смотрители всегда были есть и будут. Это как вторая кожа, которую трудно оторвать от себя и поэтому чувствуешь свою востребованность и необходимость. Это привлекает меня в моей работе.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Какая у вас самая любимая работа в рамках постоянной экспозиции?

Сами экспонаты становятся чем-то привычным, но музей, сам по себе неисчерпаем, можно постоянно находить что-то новое. У нас в музее находится картина "Портрет девочки" художника Якоба ван Сваненбурга. У него учился Рембрандт и Питер Ластман. Мои родители жили и работали в Дрездене, в семье сохранились открытки, каталоги, репродукции из Дрезденской галереи и среди них самой любимой открыткой была как раз вот эта девочка. Вот такая маленькая семейная история. Меня всегда удивляло, какая она красивая. У нее и чепчик есть, и куколка, и корзиночка, и собачка. Такое ощущение, что эта девочка сошла с картины и вошла в мою жизнь.

Вы сказали, что уже 4 года работаете в музее, чем вас привлекла должность смотрителя?

Музей — это путеводная звезда, и это было мечтой всей моей жизни. Каждый день как новый. Здесь всегда очень интересно и познавательно, если ты этого хочешь. Мне очень понравился коллектив, музей дарит очень много интересных встреч. Мне удалось пожать руку Ричарду Гиру, познакомиться с Никасом Сафоновым, пообщаться с Евгением Ройзманом и художником Дмитрием Гутовым. Музей для меня неисчерпаемая тема, источник вдохновения и желания дальше идти и жить. Хочется поблагодарить всех, кто приходит к нам в музей и пригласить ещё раз. Приходите к нам, берегите себя и всё, что вас окружает.

Виктория Титова, 20 лет: Музей современного искусства "Гараж"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Почему ты выбрала работу смотрителя музея?

В Музее современного искусства "Гараж" я работаю чуть больше года. Меня всегда интересовало искусство, сейчас я учусь на дизайнера одежды на четвертом курсе. Примерно на втором курсе я писала работу о музеях, и мне стало интересно узнать, как музей устроен изнутри. Решила, что "Гараж" — это подходящее место. Также мне нравится общаться с людьми, рассказывать им что-то, это как просветительская функция.

Какие у тебя обязанности на работе?

Я не совсем смотритель. Это нечто среднее между службой безопасности и экскурсоводом, потому что мы и охраняем объекты, и просвещаем людей, и рассказываем про то, что здесь происходит, объясняем разные художественные концепции.

Чем тебя привлекает просвещать людей, почему ты считаешь, что это важно?

Современное искусство довольно сложная штука, и в Музей приходят люди с абсолютно разными уровнями подготовки. Приходят как профессионалы, так и любители. Очень нравится работать с посетителями, которые ничего не знают о современном искусстве или немного скептически к нему настроены. И когда получается их переубедить в чем-то это очень приятно. Мне хочется показывать им новый мир в пространстве Музея.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Расскажи про твою любимую работу в данный момент на выставке?

На выставке "Ткань процветания" есть работа художника Кадера Аттиа, которая называется "Мёртвое море" и это, пожалуй, самая любимая работа. Она с глубоким смыслом. В современном искусстве главное — это концепция. Мне нравится трагичность этой работы. Она заставляет людей задуматься о проблемах связанных с миграцией людей из неблагополучных стран, которые хотят найти другую жизнь в Европе. Многие из них при попытке покинуть страну тонут в море, отсюда и название "Мертвое море". Эта инсталляция действительно трогает людей. Я считаю, что это очень круто, когда художники затрагивают настолько значимые темы.

За время работы в "Гараже", какие интересные случаи ты наблюдала в этих стенах?

Интересно наблюдать за пожилыми людьми, которые привыкли к более классическому искусству. Когда они приходят к нам и пытаются понять проекты. Я недавно столкнулась с группой пожилых женщин, которые решили сначала сходить в "Гараж" самостоятельно, прежде чем привести сюда своих внуков, то есть такой пробный просмотр. В целом им понравилось, но какие-то моменты они воспринимали не просто, было сложно за счёт их приверженности к классическому искусству, но когда мы ответили на их вопросы, они ушли с удовлетворенными и горящими глазами.



Сегодня смотритель в музее — это человек с разными функциями, своего рода гид в мире музея. Они не только охраняют произведения искусства, но и консультируют своих посетителей по любому интересующему их вопросу.



Алиса Абаева