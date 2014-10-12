Прикоснуться к науке: чем удивит всероссийский фестиваль NAUKA0+

Фото: Пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки/

Всероссийский фестиваль NAUKA0+ пройдет в Москве 12 октября. Ожидается, что он станет самым крупным и посещаемым научно-популярным мероприятием года в мире.

Тема фестиваля в этом году – наука будущего, наука планетарного уровня: "Мегасайнс: Россия в мире – Россия для мира".

NAUKA0+ наглядно продемонстрирует достижения мировой науки, роль России на международной научной арене и ее перспективы в развитии Мегасайнс. За три дня на фестивале выступят самые прогрессивные и востребованные ученые и лекторы со всего мира – те, кто уже вошел в историю мировой науки и от кого сегодня зависит ее будущее.

Они покажут собственные MEGASCIENCE-проекты. Гости фестиваля не только узнают об эпохальных проектах, но увидеть их плоды собственными глазами и даже смогут потрогать – не зря традиционный девиз фестиваля: "Прикоснись к науке".

В программе – лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии, и работа на научных и промышленных объектах, обычно закрытых для посетителей. В рамках NAUKA0+ состоится телемост с одним из наиболее известных MegaScience-проектов – ЦЕРН (Европейской организацией по ядерным исследованиям).

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

А в актовом зале Главного здания МГУ с лекцией выступит нобелевский лауреат Кип Торн (США), при участии которого создавалась гравитационно-волновая megascience-коллаборация LIGO.

"Россия активно участвует в крупнейших зарубежных коллаборациях. Так, гравитационно-волновая обсерватория LIGO при участии специалистов из Московского университета в 2015 году впервые зафиксировала гравитационные волны. За несколько лет до этого в ходе исследований на Большом адронном коллайдере открыли бозон Хиггса. За открытиями megascience-коллабораций будущее, и на Всероссийском фестивале NAUKA 0+ мы постараемся раскрыть все мировые и отечественные научные проекты такого уровня, их цели, задачи, достижения, и как они изменят нашу жизнь", – рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий .





В этом году Московский фестиваль NAUKA0+ станет самым масштабным за всю историю проведения. Увеличится количество центральных площадок. Помимо традиционных – Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне – свои двери для гостей фестиваля впервые откроют Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Одной из самых необычных площадок станет Никитский бульвар – здесь откроется первая в России бульварная научно-популярная выставка в формате комикса.

Кроме того, появятся две дополнительные площадки: экологическая – в парке "Зарядье", и космическая – в павильоне "Космос" на ВДНХ. Также мероприятия будут проходить на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В рамках "Дней без турникетов" участники фестиваля смогут побывать на базе института НАМИ и узнать, как в России производят первый отечественный гибридный грузовик "УАЗ Профи", на авиационных предприятиях Москвы разрешат прикоснуться к крылу самолета, а в НИИЯФ МГУ проведут на ускоритель элементарных частиц, расположенный прямо под оживленным районом города.

Ожидается, что и число посетителей впервые превысит 880 000 человек.

С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием и ежегодно проводится при финансовой и организационно-технической поддержке Правительства Москвы. В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского.





Когда: 12 – 14 октября



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