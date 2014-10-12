Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

5 октября, 16:40

Прикоснуться к науке: чем удивит всероссийский фестиваль NAUKA0+

общество

Фото: Пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки/

Всероссийский фестиваль NAUKA0+ пройдет в Москве 12 октября. Ожидается, что он станет самым крупным и посещаемым научно-популярным мероприятием года в мире.

Тема фестиваля в этом году – наука будущего, наука планетарного уровня: "Мегасайнс: Россия в мире – Россия для мира".

NAUKA0+ наглядно продемонстрирует достижения мировой науки, роль России на международной научной арене и ее перспективы в развитии Мегасайнс. За три дня на фестивале выступят самые прогрессивные и востребованные ученые и лекторы со всего мира – те, кто уже вошел в историю мировой науки и от кого сегодня зависит ее будущее.

Они покажут собственные MEGASCIENCE-проекты. Гости фестиваля не только узнают об эпохальных проектах, но увидеть их плоды собственными глазами и даже смогут потрогать – не зря традиционный девиз фестиваля: "Прикоснись к науке".

В программе – лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии, и работа на научных и промышленных объектах, обычно закрытых для посетителей. В рамках NAUKA0+ состоится телемост с одним из наиболее известных MegaScience-проектов – ЦЕРН (Европейской организацией по ядерным исследованиям).

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

А в актовом зале Главного здания МГУ с лекцией выступит нобелевский лауреат Кип Торн (США), при участии которого создавалась гравитационно-волновая megascience-коллаборация LIGO.

"Россия активно участвует в крупнейших зарубежных коллаборациях. Так, гравитационно-волновая обсерватория LIGO при участии специалистов из Московского университета в 2015 году впервые зафиксировала гравитационные волны. За несколько лет до этого в ходе исследований на Большом адронном коллайдере открыли бозон Хиггса. За открытиями megascience-коллабораций будущее, и на Всероссийском фестивале NAUKA 0+ мы постараемся раскрыть все мировые и отечественные научные проекты такого уровня, их цели, задачи, достижения, и как они изменят нашу жизнь", – рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.


В этом году Московский фестиваль NAUKA0+ станет самым масштабным за всю историю проведения. Увеличится количество центральных площадок. Помимо традиционных – Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне – свои двери для гостей фестиваля впервые откроют Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Одной из самых необычных площадок станет Никитский бульвар – здесь откроется первая в России бульварная научно-популярная выставка в формате комикса.

Кроме того, появятся две дополнительные площадки: экологическая – в парке "Зарядье", и космическая – в павильоне "Космос" на ВДНХ. Также мероприятия будут проходить на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В рамках "Дней без турникетов" участники фестиваля смогут побывать на базе института НАМИ и узнать, как в России производят первый отечественный гибридный грузовик "УАЗ Профи", на авиационных предприятиях Москвы разрешат прикоснуться к крылу самолета, а в НИИЯФ МГУ проведут на ускоритель элементарных частиц, расположенный прямо под оживленным районом города.

Ожидается, что и число посетителей впервые превысит 880 000 человек.

С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием и ежегодно проводится при финансовой и организационно-технической поддержке Правительства Москвы. В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского.


Когда: 12 – 14 октября

Подробности: по ссылке

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать