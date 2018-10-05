Beat Weekend, фестиваль Непала и "Театр чудес": чем заняться в выходные

Леди Гага в фильме "Звезда родилась", фестиваль грузинской культуры и премьера в Театре Наций – редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события грядущих выходных.
Фестиваль Beat Weekend 2018
В Москве проходит международный фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре Beat Weekend. В программе – шесть главных хитов Beat Film Festival этого года, к которым прилагаются дискуссии с городскими культурными героями и вечеринки.
Так, в субботу пройдет показ фильма "Слово – закон". Отец рэп-журналистики Саша Дженкинс (который уже рассказывал о хип-хоп культуре, огромных штанах и залитых граффити куртках Орчард-стрит в фильме "На стиле") на этот раз решил поговорить о поэзии улиц. Его новая картина о том, как в Южном Бронксе зародился современный рэп и как за несколько десятилетий он превратился из маргинального жанра в мейнстрим.
Где:Каро 11 Октябрь
Когда: 3 – 7 октября
Концерт группы "Элизиум"
6 октября состоится долгожданный концерт группы "Элизиум". Впервые в Москве сэт-лист составят сами слушатели: во встрече концерта в соцсетях проходит голосование по выбору песен.
Зрителей ждут три часа безумного и драйвового космос-рока.
Где: ГлавClub Green Concert
Когда: 6 октября
Фестиваль грузинской культуры
В саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба". Гости праздника смогут принять участие в языковых мастер-классах и больше узнать о грузинской письменности.
А в зоне фуд-корта популярные московские рестораны грузинской кухни предложат национальные блюда, ставшие легендами гастрономии во всем мире: харчо, чакапули, пхали, хачапури, гебжалия и многое, многое другое.
На ярмарке можно будет найти картины, предметы интерьера, сувениры из разных регионов Грузии, керамические изделия и одежду от грузинских дизайнеров. Кроме того, на фестивале установят виноградную давильню, так что у каждого гостя будет возможность попробовать самый древний и веселый способ приготовления виноградного сока.
Где: Сад "Эрмитаж"
Когда: 6 октября
Спектакль "Театр чудес"
Постановка Дениса Бокурадзе открыла новый сезон Театра Наций. В основу триптиха новокуйбышевского театра "Грань" легли новеллы Сервантеса. Спектакль станет второй частью триптиха о любви. Первая, "Корабль дураков", пьеса по мотивам французских эротических фарсов, была посвящена любви плотской. Предстоящий спектакль, как говорит режиссер, повествует о любви "поэтической".
Где: Театр Наций
Когда: 6 октября
Фото: кадр из фильма "Звезда родилась"; Режиссёр - Брэдли Купер; Сценарий - Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс; Производство - Warner Bros. Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Joint Effort, Gerber Pictures, Live Nation Productions
Фильм "Звезда родилась"
Когда-то популярный кантри-музыкант Джексон Мейн встречается с никому не известной, но очень талантливой певицей Элли. Между ними вспыхивает страсть. Влюбленные проводят много времени вместе, Джек помогает Элли добиться успеха и стать звездой. Но сможет ли радость за любимую перекрыть свои прошлые неудачи и не разрушить самооценку?
Главную роль исполняет Леди Гага, все песни в фильме записаны вживую. Это было одно из требований певицы: никакой фонограммы.
Где: московские кинотеатры
Когда: с 4 октября
Фестиваль культуры Непала
Впервые в Москве пройдет Фестиваль культуры и торговли Непала. Гости узнают много нового о традициях и искусстве удивительной страны. Непальцы привезут в столицу знаменитый текстиль, палантины, украшения, предметы интерьера.
Художники представят свои работы, а туристические компании расскажут о новых маршрутах. На фудкорте будут представлены рестораны непальской кухни.
Где: Выставочный центр Арбат 24
Когда: 5 – 7 октября
"ИгроМир"
В Москве вновь пройдет полномасштабная выставка для всех любителей интерактивных развлечений. "ИгроМир" – это увлекательная экскурсия по виртуальным мирам и реальным эмоциям, возможность раньше других оценить новинки индустрии и своими глазами увидеть тех, кто их делает.
Одновременно с "ИгроМиром" на той же площадке пройдет Comic Con Russia – выставка популярных комиксов, фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, аниме и манга.
Где: "Крокус Экспо"
Когда: 5 октября – 7 октября