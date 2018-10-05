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Москва 24

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Общество

5 октября, 00:00

Beat Weekend, фестиваль Непала и "Театр чудес": чем заняться в выходные

общество культура

Леди Гага в фильме "Звезда родилась", фестиваль грузинской культуры и премьера в Театре Наций – редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события грядущих выходных.

Фото: портал Москва 24

Фестиваль Beat Weekend 2018

В Москве проходит международный фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре Beat Weekend. В программе – шесть главных хитов Beat Film Festival этого года, к которым прилагаются дискуссии с городскими культурными героями и вечеринки.

Так, в субботу пройдет показ фильма "Слово – закон". Отец рэп-журналистики Саша Дженкинс (который уже рассказывал о хип-хоп культуре, огромных штанах и залитых граффити куртках Орчард-стрит в фильме "На стиле") на этот раз решил поговорить о поэзии улиц. Его новая картина о том, как в Южном Бронксе зародился современный рэп и как за несколько десятилетий он превратился из маргинального жанра в мейнстрим.

Где:Каро 11 Октябрь

Когда: 3 – 7 октября

Концерт группы "Элизиум"

6 октября состоится долгожданный концерт группы "Элизиум". Впервые в Москве сэт-лист составят сами слушатели: во встрече концерта в соцсетях проходит голосование по выбору песен.

Зрителей ждут три часа безумного и драйвового космос-рока.

Где: ГлавClub Green Concert

Когда: 6 октября

Фото: портал Москва 24/Екатерина Борщева

Фестиваль грузинской культуры

В саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба". Гости праздника смогут принять участие в языковых мастер-классах и больше узнать о грузинской письменности.

А в зоне фуд-корта популярные московские рестораны грузинской кухни предложат национальные блюда, ставшие легендами гастрономии во всем мире: харчо, чакапули, пхали, хачапури, гебжалия и многое, многое другое.

На ярмарке можно будет найти картины, предметы интерьера, сувениры из разных регионов Грузии, керамические изделия и одежду от грузинских дизайнеров. Кроме того, на фестивале установят виноградную давильню, так что у каждого гостя будет возможность попробовать самый древний и веселый способ приготовления виноградного сока.

Где: Сад "Эрмитаж"

Когда: 6 октября

Спектакль "Театр чудес"

Постановка Дениса Бокурадзе открыла новый сезон Театра Наций. В основу триптиха новокуйбышевского театра "Грань" легли новеллы Сервантеса. Спектакль станет второй частью триптиха о любви. Первая, "Корабль дураков", пьеса по мотивам французских эротических фарсов, была посвящена любви плотской. Предстоящий спектакль, как говорит режиссер, повествует о любви "поэтической".

Где: Театр Наций

Когда: 6 октября

Фото: кадр из фильма "Звезда родилась"; Режиссёр - Брэдли Купер; Сценарий - Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс; Производство - Warner Bros. Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Joint Effort, Gerber Pictures, Live Nation Productions

Фильм "Звезда родилась"

Когда-то популярный кантри-музыкант Джексон Мейн встречается с никому не известной, но очень талантливой певицей Элли. Между ними вспыхивает страсть. Влюбленные проводят много времени вместе, Джек помогает Элли добиться успеха и стать звездой. Но сможет ли радость за любимую перекрыть свои прошлые неудачи и не разрушить самооценку?

Главную роль исполняет Леди Гага, все песни в фильме записаны вживую. Это было одно из требований певицы: никакой фонограммы.

Где: московские кинотеатры

Когда: с 4 октября

Фестиваль культуры Непала

Впервые в Москве пройдет Фестиваль культуры и торговли Непала. Гости узнают много нового о традициях и искусстве удивительной страны. Непальцы привезут в столицу знаменитый текстиль, палантины, украшения, предметы интерьера.

Художники представят свои работы, а туристические компании расскажут о новых маршрутах. На фудкорте будут представлены рестораны непальской кухни.

Где: Выставочный центр Арбат 24

Когда: 5 – 7 октября

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

"ИгроМир"

В Москве вновь пройдет полномасштабная выставка для всех любителей интерактивных развлечений. "ИгроМир" – это увлекательная экскурсия по виртуальным мирам и реальным эмоциям, возможность раньше других оценить новинки индустрии и своими глазами увидеть тех, кто их делает.

Одновременно с "ИгроМиром" на той же площадке пройдет Comic Con Russia – выставка популярных комиксов, фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, аниме и манга.

Где: "Крокус Экспо"

Когда: 5 октября – 7 октября

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