Фитнес, который не помогает: какими девайсами не стоит пользоваться

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему самые популярные "гаджеты" для похудения бесполезны.

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Те, кто хотя бы несколько месяцев занимались в тренажерном зале или изучали литературу и порталы, посвященные силовым тренировкам, бодибилдингу или фитнесу, могли встретить такое выражение: "Мышцы растут на диване". Для обывателя данное заявление кажется абсурдным, а вот те, кто много лет потратили на построение своего тела, прекрасно знают, о чем речь.

Мышцы действительно растут на диване, а точнее, во время отдыха, если предварительно вы давали им хорошую силовую нагрузку, затем правильно питались (для хорошего восполнения затраченных на тренировке ресурсов) и так далее. Другими словами: сначала пашем, потом отдыхаем и восстанавливаемся. Отдых вообще является одним из ключевых факторов в достижении любой цели – от увеличения мышечных объемов до уменьшения жировой прослойки.

Но люди, которые лежат на диване, тоже мечтают об определенных результатах (чаще – похудеть), но чтобы получить желаемое покупают разного рода пояса, кремы, какие-то другие приспособления и ждут, когда же прорисуются на животе вожделенные кубики.

Борьба с лишним весом – ахиллесова пята большинства жителей мегаполиса. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, недосып – о каких регулярных тренировках может идти речь? А похудеть-то вроде хочется. И вот так, как бы неосознанно, люди наталкиваются на рекламу "волшебных" поясов, которые помогут похудеть, не вставая с дивана или рабочего места. Но так ли это?

Первый вид поясов "для ленивых" – это так называемые миостимуляторы. По сути, это пластины, которые дают легкие электрические импульсы, заставляя ваши мышцы сокращаться под электродами, а значит тратить калории, ведь происходит определенная мышечная работа. Но в том-то и подвох: работа происходит не из-за того, что вы сами заставляете сокращаться конкретную мышцу (например, качая пресс), а используете для этого электрический ток, который как кукловод "дергает" мышцу за ниточку. Получается только имитация мышечного сокращения. Другими словами, такая тренировка является откровенной халтурой, ведь расход калорий из-за такого сокращения минимальный, а количество и объем одновременно включающихся мышечных волокон небольшой, ведь электроды полностью не покрывают все мышцы и никак не могут заставить сокращаться глубокие слои.

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Но самое главное, есть такое правило: жир локально не горит. Именно поэтому все, кто когда-либо активно качали пресс или занимались только бедрами с явными жировыми одолжениями, так и не получили видимого результата. Ведь снижение жировой массы – это глобальный процесс, организм сначала уничтожает запасы подкожного жира там, где он образовался в последнюю очередь, и только потом доходит до мест, где жир появился изначально (живот, бедра, ягодицы). И даже если у вас небольшие излишки жира на том же животе, то все равно ни качание пресса, ни миостимуляторы не помогут вам его убрать без правильно составленного режима питания и аэробных тренировок, которые являются самым эффективным способом борьбы с лишним весом.



Второй вид поясов предназначен для более активных борцов с лишним весом, а именно для людей, которые все-таки понимают, что для определенного результата нужно приложить усилия. Это сделанные из специальной ткани пояса, целью которых является локальное повышение температуры в области, на которую они надеты.

Производители утверждают, что при нагревании данная область активнее худеет, ведь вы сильно потеете, а жировая клетка на 90 процентов состоит из воды, плюс, само нагревание помогает эффективнее сжигать калории. Но и это все мифы. Во-первых, на увеличение расхода калорий никак не может влиять нагрев той или иной области. Расход калорий можно увеличить, только наращивая объем работы, то есть больше тренируясь и заставляя сокращаться мышцы, которые и расходуют калории.

Во-вторых, локальное повышение температуры тела, особенно в брюшной области, может негативно сказаться на деятельности сердечно-сосудистой системы, так как повышается внутрибрюшное давление. А обильное потовыделение может привести как к тепловому удару (если не пить достаточное количество воды), так и к разного рода спазмам в мышцах или судорогам, ибо с потом организм теряет так называемые минеральные соли, нехватка которых и проводит к таким последствиям.

В общем, помните: все, что связано с нашим телом, – это тяжелый и регулярный труд. Не верьте рекламе: с ленью нужно бороться другими способами.