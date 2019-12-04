"Выздоравливай, наша Булочка": как годовалая Ева борется за свою жизнь

Маленькая Ева только отпраздновала свой первый в жизни день рождения, а на ее животе уже шрамы от двух операций. Пока другие дети весело играют и учатся делать первые шаги, Ева перемещается на руках родителей из одной больничной палаты в другую. Как родители борются за жизнь дочери и чем можно помочь Еве, рассказываем в нашем материале.

Две операции до года жизни

Фото: фонд "Лия"/предоставлено семьей Блощененко

В октябре Еве Блощененко исполнился один год. За это время она уже успела пережить три химиотерапии, 15 наркозов и две операции. Папа Никита смотрит на дочь и улыбается: "Она уже начала взрослеть, капризничать, характер показывает". Родители ласково называют ее Булочкой, потому что в свой один год Ева очень любит хлеб, везде его "находит" и ест. Для супругов она первый и единственный ребенок. И несмотря на выпавшие ресницы и волосы дочери, ее шрамы от операций на животе и груди, в остальном Ева ведет себя так же, как и другие дети в ее возрасте.

Супруги Никита и Настя впервые познакомились еще 10 лет назад в школе города Заречного Пензенской области. Но только спустя семь лет у них закрутился роман, переросший в настоящую семью. Через год после того, как Никита сделал Насте предложение, у них родилась дочь Ева.

Фото: предоставлено семьей Блощененко

При рождении у девочки заметили небольшие проблемы с сердцем: оно было увеличено, но в течение двух месяцев все нормализовалось. Тем не менее родители решили перестраховаться и записали дочь на общее внеплановое УЗИ. С сердцем все было в порядке, но обнаружили другую проблему – уплотнение в печени размером 2х3 сантиметра. В детской клинической больнице сделали компьютерную томографию (КТ) и выявили еще одно уплотнение в малом тазу размером 1,5 сантиметра.





Никита Блощененко папа Евы Внешне Ева развивалась как обычный ребенок, никаких недомоганий не было. Если бы в три месяца не сделали анализы, мы бы ничего не заподозрили.

Затем были обследования в пензенском Областном онкологическом диспансере. После взятия пункции костного мозга и КТ опухоль подтвердилась, и Еве дали направление в московский Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва.

"Мы не были к этому готовы"

Фото: благотворительный фонд "Лия"/предоставлено семьей Блощененко

В Москве все анализы пришлось сдавать заново. К тому моменту опухоль в малом тазу уже выросла, стало понятно, что она прогрессирует. В апреле 2019 года шестимесячная Ева перенесла первую операцию по удалению опухоли. Анализы подтвердили, что это злокачественная низкодифференцированная нейробластома. Исследование МРТ показало, что опухоль удалили на 100 процентов, а цитогенетический анализ подтвердил, что химиотерапия и дальнейшее лечение не требовались. Еву выписали, и вся семья, радуясь успешной операции, отправилась домой.

Казалось, восстановление шло быстро и хорошо, но уже через три месяца выяснилось, что произошел рецидив. Опухоль выросла заново и даже немного увеличилась в размере.





Никита Блощененко папа Евы Мы не были к этому готовы… Я прочитал анализы, пришедшие на электронную почту, и даже жене сначала не сказал, потому что не верил тому, что написано.

Диагноз подтвердился (необходимые документы имеются в распоряжении редакции). Два сеанса химиотерапии не помогли, злокачественная опухоль никак не изменилась в размерах и уже давила на мочеточник и подвздошный сосуд. Ева перенесла вторую операцию, которая длилась больше 10 часов. В этот раз получилось удалить только 60 процентов опухоли, так как она уже вросла во внутренние органы.

Фото: благотворительный фонд "Лия"/предоставлено семьей Блощененко

После очередной химиотерапии у годовалой малышки выпали волосы, она практически перестала есть.





Никита Блощененко папа Евы Когда у ребенка пропадает аппетит, выпадают волосы, ее постоянно тошнит и она худеет на глазах, мягко говоря, без сочувствия трудно на это смотреть. Мы с женой плакали ночами.

Сейчас с Евой постоянно находится мама, в Москве они живут в хостеле при больнице. Папа старается успевать работать и вырываться к семье, помогает с транспортировкой. Благо на работе к ситуации относятся с пониманием. Оба супруга служат в пожарной охране и сами ежедневно спасают жизни других людей. Анастасия – радиотелефонист, Никита – пожарный, командир отделения. Коллектив у ребят очень дружный, как только там узнали о беде семьи Блощененко, сразу стали собирать средства.

Надежда еще есть

Фото: благотворительный фонд "Лия"/предоставлено семьей Блощененко

В России в центре гематологии семье предложили поехать домой и наблюдаться. "Мы долго думали, как принять правильное и единственно верное решение, – говорит Никита. – Друзья, родственники и все, кто с этим сталкивался, посоветовали обратиться за вторым мнением за границу".

Сейчас семья находится в Германии на дообследовании. Немецкие врачи делают свои анализы и будут их сравнивать с теми, что были у Евы в Москве, чтобы отследить динамику. Предварительная сумма счета, выставленного для лечения Евы, составляет 266 тысяч евро, это почти 19 миллионов рублей. Туда входит само лечение, консультации врача-онколога, непредвиденные медицинские расходы и риски.

Собрать деньги семье Блощененко помогают всем миром, начиная с коллег, которые продолжают оказывать самую серьезную моральную и материальную поддержку. Никита старается не показывать своих переживаний, но очень благодарит начальство и коллег за понимание и поддержку.





Никита Блощененко папа Евы Деньги присылают ребята со всех пожарных частей, со всего управления и не только. Все, кто мог и не мог, помогли, причем по несколько раз. Люди присылали даже по пять и 12 рублей, важен каждый рубль.

Фото: благотворительный фонд "Лия"/предоставлено семьей Блощененко

Дальнейший план действий будет предложен после полного обследования в Германии и решения консилиума врачей. Сейчас семья Евы находится в режиме ожидания и даже не строит планов на Новый год. "Мы хотим домой, но не настраиваемся заранее, чтобы не расстраиваться", – говорит Никита.

Благодаря поддержке неравнодушных людей удалось собрать уже 13,2 миллиона рублей. Помогают и благотворительные фонды. Но все же до полной суммы на лечение необходимо собрать еще почти шесть миллионов рублей. Если вы хотите помочь спасти Еву, счет для перевода денежных средств указан ниже:

Валюта получаемого перевода: рубли (RUB)

Получатель: БЛОЩЕНЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

(добавьте фамилию кириллицей, BLOSHCHENENKO SVETLANA VIKTOROVNA)

Номер счета: 40817810348001066669

Банк получателя: ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8624 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045655635

Корр. счет: 30101810000000000635

ИНН (банка): 7707083893

ИНН (персональный): 583804177576

КПП: 583402001

SWIFT-код: SABRRUMM