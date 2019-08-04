Несколько причин не откладывать ничего на завтра

Мы часто откладываем на потом что-то, что нам хочется на самом деле сделать или получить прямо сейчас. И делаем мы это вроде бы из лучших побуждений, в ожидании лучших времен для осуществления задуманного. Наступят ли они? Об этом в своей колонке рассуждает журналист Анна Кудрявская-Панина.

А давайте я начну сразу с главного, без лишних прелюдий. Если вы откладываете что-то до лучших времен, я вас расстрою: лучших времен не будет. Это правда. Если хотите, чтоб она звучала более позитивно, могу и так: лучшее время – это сейчас. Серьезно. Никаких шуток. Желание отложить что-то в своей жизни до лучшего времени – опасная ловушка.

Вот, когда дети вырастут, вот, когда выйду на пенсию, вот, когда похудею... Сколько грандиозных планов, горячих желаний, смелых мечтаний похоронено под грудой этих "вот, когда"? Сотни, тысячи, миллионы. Уверена, нет человека, который бы, отложив что-то желанное на потом, до тех самых лучших времен, не отложил бы это навсегда.

Почти десять лет после рождения первых двух детей я не покупала себе одежды, которая мне нравилась. Причина? Проста и банальна. Мои 90-60-90 (ну ладно, чуть побольше) после двух родов подряд превратились в нечто иное, то, к чему я не могла привыкнуть в зеркале, что мне не нравилось, что я не могла принять. И вот я, увидев что-то, что раньше надела бы с радостью, даже не хотела это примерять. А зачем? Куплю, когда похудею! И даже когда худелось, не покупалось, потому что дело было не в килограммах и сантиметрах, а в непринятии себя. Когда это все же произошло, я не была стройнее себя после тех двух родов, может быть, даже наоборот. И – оп-па! – неожиданно выяснилось, что красивая одежда, которая мне нравится, мне, оказывается, идет. И приносит удовольствие, и радует.

Сейчас у меня катастрофически разросся список книг, которые я очень хочу прочесть... когда-нибудь потом, например, когда вырастут младшие дети. Если учесть, что самой младшей дочери еще нет и года, чтение мое может отложиться лет на -дцать. Или навсегда.

Да, на мгновенную реализацию желаний, мечтаний, планов бывает очень трудно найти время, силы, возможности. Они иногда представляются такими неуместными здесь и сейчас, а в будущем, кажется, им обязательно найдется место. Так вот, вовсе не обязательно.

Ждать, когда разбогатеешь, станешь более здоровым и счастливым, и откладывать на это время лучшие и самые сокровенные желания и мечты – глупо. Сто миллионов причин помешают вам их осуществить потом. Здоровье не позволит, финансы, да просто расхочется в конце концов.

Знаете, это как в детстве, во времена дефицита, когда открываешь холодильник, тянешь руку за мандаринкой, а по ней – шлеп! – не трогай, это на Новый год. А хочется-то сейчас.

С другой стороны, может быть, нам просто слишком многого хочется: вместить в одну человеческую жизнь несколько. И такие отложенные планы – лучший фильтр и проверка их необходимости. В каких-то случаях, может быть, это так и есть. Но далеко не во всех. Часто наши отложенные желания разбиваются не о якобы отсутствие необходимости, а об отсутствие возможности. Вам просто может не хватить ни сил, ни средств для достижения когда-то заветной цели. А еще до этого можно просто не дожить.

Недавно говорили с мамой, которая пережила и победила рак, о том, как ее жизнь поделилась на "до" и "после". И как она поняла в момент, когда узнала о болезни, а ей было всего сорок два года, меньше, чем мне сейчас, что жизнь не такая длинная, как кажется. И что все планы, которых у нее было много и которые она постоянно откладывала на потом, потому что некогда, не до того, могут просто никогда не осуществиться. И что ты никогда не осуществишь того, для чего родился. Но даже если убрать из причин для жизни здесь и сейчас такую высокую цель, как реализация собственного предназначения, то все равно есть огромное количество поводов не откладывать на потом то, о чем мечтается прямо сейчас.

Мы живем так, как будто все когда-то будет возможным. Как будто пишем черновик собственной жизни, а все самое лучшее, самое заветное оставляем для чистового варианта, как мандаринки и красную икру на Новый год.

Как будто мы реализуем все задуманное когда-нибудь потом, в другой жизни. Только другой жизни не будет. И наши отложенные планы – это наша отложенная жизнь, та самая – лучшая жизнь, которую мы могли прожить.

Я смотрю на свой длинный список книг и борюсь с желанием отложить его в сторону. Но корешки уже купленных изданий немым укором смотрят на меня с книжной полки. И это хорошо. Потому что я действительно хочу их прочесть и смогу найти хотя бы пятнадцать минут в день, хотя бы час в неделю, чтобы доставить себе это удовольствие. Потому что лучшее время – это сейчас.