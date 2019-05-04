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Культура

4 мая, 16:52

Свадебная церемония на стадионе "Спартак". Прямой эфир

общество праздники

Сегодня стадион "Спартак" распахнул свои двери перед влюбленными, чтобы они могли узаконить свои отношения в оригинальной спортивной атмосфере. Церемонии бракосочетания тут комментирует спортивный комментатор Георгий Черданцев. За музыкальное сопровождение отвечает группа "Корни". Наш корреспондент дежурит на месте и общается с гостями.

Красная горка – один из самых популярных дней для свадьбы. Существует поверье, что именно в этот день заключаются самые крепкие и счастливые браки. Каждая пара хочет сделать праздник незабываемым, поэтому не только трепетно относится к суевериям и традициям, но и тщательно выбирают место для торжества. В этом году свадебные церемонии впервые пройдут в Планетарии, Москвариуме, на Останкинской телебашне и других необычных площадках. Молодоженов, выбравших эти места для праздника, ждут приятные сюрпризы в виде концертов и встреч со звездами.

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