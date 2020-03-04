10 стран за месяц: лайфхаки путешествия с детьми от папы двухгодовалого рекордсмена

Двухлетний Радомир Казанбаев занесен в Книгу рекордов России. Меньше чем за один месяц он совершил кругосветное путешествие, сменив 10 стран. Папа рекордсмена Рустем Казанбаев поделился с Москвой 24 лайфхаками, как путешествовать с детьми максимально экономно, что поможет пережить длительные перелеты и почему в дорогу лучше не брать планшет.

С ребенком до двух лет путешествовать дешевле

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Радомир был внесен в Книгу рекордов России как самый юный и активный участник группового кругосветного авиапутешествия. На момент окончания 24-дневного путешествия Радомиру исполнился ровно один год и 364 дня.

Родители юного путешественника вместе уже 15 лет. Семья непростая, музыкальная. Оба с красными дипломами закончили Казанскую консерваторию по специальности "академический вокал". Сейчас мама находится в декрете, а папа зарабатывает в сфере эвент-услуг.

Активно путешествовать пара начала в 2010-е годы. Сначала автостопом по России, потом СНГ, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Пару лет назад Рустем сам попробовал проехать "на буханке вокруг света", после чего предложил жене отправиться в путешествие с годовалым сыном. В финансовом плане дополнительные затраты на маленького путешественника практически не потребовались.



До двух лет билеты на самолет покупать не надо, отель можно брать на двоих, третий не учитывается. В этом плане с ребенком до двух лет можно съездить бюджетнее, чем с более старшим.

Для экономии денег на еде можно выбирать отели, в стоимость которых включен завтрак в формате шведского стола. "Тогда ни у кого не возникает вопросов, если ты приходишь завтракать не вдвоем, а втроем с малышом", – говорит Рустем.

Главное – правильно выбрать страну

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В самый первый раз Радомир отправился в путешествие с родителями в Краснодар. Это был поход с друзьями, в котором нужно было проверить силы Радомира, понять, где и как с ним можно перемещаться. Это стало настоящим боевым крещением для полуторагодовалого мальчика: постоянно лил дождь, промокли палатка и все вещи. Другие семьи собрали свои вещи и вернулись обратно, а Радомир с удовольствием наслаждался положением, играл с водой.



Ломались взрослые, а детям, наоборот, все было интересно: что все промокло, что вещи сушат на костре. Увидев такое отношение сына к сложностям, решили, что можно попробовать и другие страны.

В итоге за 24 дня Радомир с родителями посетил 10 стран: Турцию, Бразилию, Колумбию, Эквадор, Перу, Мексику, Японию, Китай, Вьетнам, Казахстан. Семья соблюла все правила кругосветки: они пересекли экватор два раза, охватили все часовые пояса и проехали не менее 40 тысяч километров.



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Траектория путешествия была составлена Рустемом таким образом, чтобы страны были комфортны и максимально безопасны для посещения, особенно с детьми. По его мнению, даже в странах Латинской Америки, известных своим высоким уровнем преступности, можно безопасно перемещаться. "Основные преступления существуют между бандами, не затрагивая туристов. В Рио-де-Жанейро, например, существует два приложения в телефоне, показывающие в режиме онлайн, где в городе идет перестрелка", – рассказывает Рустем.



Основное правило для туристов: не ходи туда, куда не стоит ходить. Местные вам всегда расскажут, какие места избегать. Если ты не пересекаешь опасную улицу, то все будет нормально.

Однако ехать с ребенком в уже знакомую вам страну и ехать туда впервые самостоятельно – это не одно и тоже. В странах Южной Америки вы можете столкнуться с мошенничеством или воровством. "В Колумбии, когда садитесь выпить напиток в кафе, вам могут подсыпать добавку, которая отключает мозг человека на какое-то время. Тут и за ребенком невозможно будет уследить", – говорит мужчина.

При выборе стран в Южной Америке Рустем также советует обращать внимание на заболевания, которые переносятся комарами. Лучше ехать туда летом, в этот период на их континенте зима, насекомые неактивны – вероятность быть инфицированным от них минимальна.

Берите в дорогу наклейки, а не мультики

Фото: предоставлено героем материала

Самый длинный перелет в жизни Радомира из Мехико в Токио составил 14,5 часов без пересадки. В таких случаях его отец рекомендует быть вовлеченным в игру с детьми, а не отдавать им в руки телефоны. "Я заметил, что многие родители подсаживают детей на мультики в смартфонах, и дети из-за этого становятся невротичными, – уверяет Рустем. – Если ребенок сидит на воспитании "телевизора", он начинает говорить позже, чем когда с ним постоянно общаются родители".

В самолете семья Казанбаевых очень мало использует мультфильмы. В основном вместе играют, разговаривают с пальчиковыми зверями, используют карточки с картинками, читают детские книжки.



Наклейки – удобная тема для длительных путешествий. Ребенок может обклеить ими все что угодно. Главное, чтобы они потом сдирались.

Во время трансфера супруги обычно по очереди уделяют время Радомиру: пока один спит или отдыхает, другой играет с сыном. Сложнее всего приходится при смене часовых поясов, выстроить режим сна практически невозможно. Обычно, если семья прилетает в страну в дневное время, при этом по графику предыдущей страны у них еще ночь, ребята стараются максимально догулять этот день. И встать по солнцу уже в новой стране.



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В самолете супруги стараются заказывать одну порцию фруктового питания, если есть выбор. "Это даже лучше, чем детское питание. Фрукты выглядят интереснее и разнообразнее", – говорит Рустем. Если вы перелетаете внутри страны, то фрукты можно взять с собой на борт. При перелете между странами на таможне их могут отобрать.

Еще один важный момент: если вы путешествуете с ребенком, который не занимает отдельное место, посмотрите, чтобы расстояние между рядами в самолете было достаточно большим. На самолетах некоторых лоукостеров даже без ребенка сидеть тесно.

Необязательно ехать за границу

Фото: предоставлено героем материала

Кругосветное путешествие с Радомиром родители спланировали так, чтобы было удобно с ним добираться и заодно увидеть что-то яркое, необычное. Без нескольких дней двухгодовалый мальчик встречал восход с летающими шарами в Каппадокии и поднимался на обзорные точки в Рио-де-Жанейро, откуда увидел статую Иисуса Христа. В Эквадоре Радомир качался на качелях, находясь на вулкане высотой более четырех тысяч километров, в Мексике бродил по старым лабиринтам, в Азии прикоснулся к Великой Китайской стене, а в Казахстане застал снег в летнее время.

Родители, глядя на реакцию своего сына, получают больше удовольствия, чем когда сами видят что-то впервые:



Взгляд взрослого замыливается жизнью, стирается ощущение уникальности и чудесности самой жизни. Когда путешествуете с ребенком, это ощущение возвращается.

Видео: предоставлено героем материала

Рустем отмечает, что важно путешествовать с детьми для того, чтобы гармонизировать их с природой. При этом необязательно ехать в Бразилию, можно найти сотни прекраснейших мест в России, где есть природа, нетронутая человеком. "Не нужно иметь какие-то огромные деньги, чтобы ездить с ребенком по России. Но ездить нужно. Когда вы вместе путешествуете, у ребенка расширяется уровень возможностей", – подчеркивает Рустем.

В ближайших планах у семьи проехать с двухлетним Радомиром через страны Европы по дороге воинской славы в Берлин. Поездка будет посвящена 75-летию Победы в Великой отечественной войне, в которой у Радомира воевали два прадедушки.