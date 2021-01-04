Мужчины рассказали, где девушкам лучше знакомиться в Москве

Жительницы столицы часто задаются вопросом: "Где в Москве познакомиться с приличным мужчиной?" В попытках найти будущего мужа женщины с горящими глазами ходят по музеям, покупают клубные карты в фитнес-центры и посещают футбольные матчи. Корреспондент Москвы 24 пообщалась с мужчинами и узнала, есть ли в столице действительно "холостяцкие" места и где девушкам искать своего принца.
Фитнес-клуб
Спортивный тренер Михаил Клестов рассказал, что в спортзалах и фитнес-клубах девушки очень часто знакомятся с мужчинами. "Это хорошее, приличное место, отличная площадка для знакомств. Не будешь же на улице или в метро знакомиться", – отметил Михаил.
В зависимости от запроса на будущего кавалера, девушки выбирают спортклубы разного уровня – от самых простых до элитных. При этом дамы редко вступают в диалог сами, предпочитая, чтобы мужчина делал первый шаг. Основной маневр – красивая, облегающая фигуру спортивная форма, улыбки и подмигивания. "Чаще женщины подают сигналы, чтобы с ними знакомились. Зависит от характера", – рассказал тренер.
Где знакомиться в Москве: "В интернете. Понятно, что там большой риск, но думаю, что сейчас основная масса знакомится в интернете", – считает Михаил.
Музеи и выставки
Формат знакомства в культурных местах досуга практикуется еще с советских времен. Однако владелец Музея музыкальных инструментов Александр Калугин считает, что поймать холостяка в таких местах сложно. "В музей в основном ходят семейные, бабушки с детьми или две подруги – больше женщины. Мужчин одиноких мало", – рассказал Александр.
При этом, по мнению Александра, возможность познакомиться там все же есть, если у людей общие интересы. "Лучше приходить в период с 14 до 17 часов в выходные. Утром он пока спит, приводит себя в порядок, пока доедет", – считает владелец музея. А вечером мужчины уже заняты другими своими делами.
Александр рекомендует женщинам ходить на специализированные выставки. Там можно найти мужчину с близким по уровню интеллектом и подобными увлечениями. "Какое направление вас интересует в жизни, туда и идите. Спорт – значит, на хоккей или футбол. Театр – значит, в театр. Хотите – в библиотеку, там ученого найдете, как в фильме "Москва слезам не верит".
Где не надо знакомиться: "В ресторанах. Там снимают гулящих женщин", – считает Александр.
В бильярдном клубе
Некоторые женщины уверены, что искать мужчин нужно исключительно в местах их больших скоплений. Одни дамы пытают счастья в яхтенных клубах, другие – в магазинах автозапчастей, третьи пробуют научиться игре в бильярд.
Тренер по бильярду Григорий искренне удивился, узнав, что женщины могут рассматривать бильярдный клуб как место для знакомства. "Может, у меня есть некие предрассудки. Но, считаю, что нормальной женщине не место в бильярдном клубе", – рассказал Григорий.
По мнению Григория, в бильярдных мужчины ведут себя более грубо, что свойственно их природе, в том числе выражаются матом, а уважающая себя женщина такое слушать не будет. При этом к профессиональным женщинам-бильярдисткам тренер относится хорошо, считая, что в спорте они могут быть достойными соперниками.
Где знакомиться в Москве: "В театре, опере, консерватории", – говорит Григорий.
На фанатской трибуне
Казалось бы, трибуна фанатов на футбольном матче – идеальное место для девушек, ищущих молодых, спортивных и сильных парней. Но фанат "Спартака" Макар рассказал, что вероятность туда попасть у девушек невелика.
"Там люди болеют за свою команду: они заряжают, бьют в барабаны, свистят, кричат. Кроме того, на фанатские трибуны билеты раздают только по своим, чужих не пускают. Это негласное правило всех крупных клубов, у которых есть традиции", – рассказал Макар.
Тем не менее Макар отметил, что на обычных трибунах шанс познакомиться все же есть. Более того, известно много случаев, когда мужчина и женщина – фанаты одной команды – так познакомились и создали семью. Но необходимо, чтобы девушка искренне любила футбол, а не шла на матч в поисках мужчины.
На свадьбе
"У меня есть несколько друзей, которые познакомились на свадьбах, – рассказал Москве 24 ведущий мероприятий Александр Дымов. – Я однозначно уверен, что это можно. Все при параде, красивые, довольные, чистые эмоции. Человек, участвуя в интерактивах, может показать себя с интересной и творческой стороны".
Александр советует женщинам искать в мужчине потенциал, даже если он пока не соответствует ее идеалу. А потом "отмыть его, приучить" и привести к хорошему "социальному виду". "Нужно выбрать потенциально хорошего донора для своих детей. А дальше его развивать, поливать и лепить из того, что было. И получится просто сказочный мальчик!" – считает ведущий свадеб.
Где знакомиться в Москве:
Александр Дымов рекомендует девушкам посещать клубы по интересам, спортклубы, симпозиумы, конференции и тренинги. "Туда ходят нормальные, адекватные и здоровые на мышление и физически мужчины", – отметил Александр.
Кроме того, Александр посоветовал не забывать об интернет-знакомствах и поделился с Москвой 24 лайфхаком от своей мамы: "Если вы знакомитесь с мужчиной, то не нужно сразу "выходить за него замуж". У этого мужчины есть еще куча свободных друзей, нужно присмотреться к ним. Среди них могут быть достойные люди".