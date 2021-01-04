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Общество

04 января, 00:13

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Мужчины рассказали, где девушкам лучше знакомиться в Москве

Бизнес-мероприятия, бильярд и фитнес-клубы: мужчины разрушили мифы о местах для знакомства
общество

Жительницы столицы часто задаются вопросом: "Где в Москве познакомиться с приличным мужчиной?" В попытках найти будущего мужа женщины с горящими глазами ходят по музеям, покупают клубные карты в фитнес-центры и посещают футбольные матчи. Корреспондент Москвы 24 пообщалась с мужчинами и узнала, есть ли в столице действительно "холостяцкие" места и где девушкам искать своего принца.

Фитнес-клуб

Фото: depositphotos/ridofranz

Спортивный тренер Михаил Клестов рассказал, что в спортзалах и фитнес-клубах девушки очень часто знакомятся с мужчинами. "Это хорошее, приличное место, отличная площадка для знакомств. Не будешь же на улице или в метро знакомиться", – отметил Михаил.

Многие девушки клубные карты покупают только ради того, чтобы найти себе спутника жизни.
Михаил Клестов
спортивный тренер

В зависимости от запроса на будущего кавалера, девушки выбирают спортклубы разного уровня – от самых простых до элитных. При этом дамы редко вступают в диалог сами, предпочитая, чтобы мужчина делал первый шаг. Основной маневр – красивая, облегающая фигуру спортивная форма, улыбки и подмигивания. "Чаще женщины подают сигналы, чтобы с ними знакомились. Зависит от характера", – рассказал тренер.

Где знакомиться в Москве: "В интернете. Понятно, что там большой риск, но думаю, что сейчас основная масса знакомится в интернете", – считает Михаил.

Музеи и выставки

Фото: depositphotos/shotsstudio

Формат знакомства в культурных местах досуга практикуется еще с советских времен. Однако владелец Музея музыкальных инструментов Александр Калугин считает, что поймать холостяка в таких местах сложно. "В музей в основном ходят семейные, бабушки с детьми или две подруги – больше женщины. Мужчин одиноких мало", – рассказал Александр.

При этом, по мнению Александра, возможность познакомиться там все же есть, если у людей общие интересы. "Лучше приходить в период с 14 до 17 часов в выходные. Утром он пока спит, приводит себя в порядок, пока доедет", – считает владелец музея. А вечером мужчины уже заняты другими своими делами.

В музеях есть молодежь в возрасте 20–25 лет. Более взрослым мужчинам это уже не так интересно. Если слесарь-сантехник, он, конечно, будет канализационными трубами интересоваться.
Александр Калугин
владелец Музея музыкальных инструментов

Александр рекомендует женщинам ходить на специализированные выставки. Там можно найти мужчину с близким по уровню интеллектом и подобными увлечениями. "Какое направление вас интересует в жизни, туда и идите. Спорт – значит, на хоккей или футбол. Театр – значит, в театр. Хотите – в библиотеку, там ученого найдете, как в фильме "Москва слезам не верит".

Где не надо знакомиться: "В ресторанах. Там снимают гулящих женщин", – считает Александр.

В бильярдном клубе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые женщины уверены, что искать мужчин нужно исключительно в местах их больших скоплений. Одни дамы пытают счастья в яхтенных клубах, другие – в магазинах автозапчастей, третьи пробуют научиться игре в бильярд.

Тренер по бильярду Григорий искренне удивился, узнав, что женщины могут рассматривать бильярдный клуб как место для знакомства. "Может, у меня есть некие предрассудки. Но, считаю, что нормальной женщине не место в бильярдном клубе", – рассказал Григорий.

Мало тех бильярдных, где уважающая себя женщина могла бы присутствовать. Это мужское место.
Григорий
тренер по бильярду

По мнению Григория, в бильярдных мужчины ведут себя более грубо, что свойственно их природе, в том числе выражаются матом, а уважающая себя женщина такое слушать не будет. При этом к профессиональным женщинам-бильярдисткам тренер относится хорошо, считая, что в спорте они могут быть достойными соперниками.

Где знакомиться в Москве: "В театре, опере, консерватории", – говорит Григорий.

На фанатской трибуне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/юлия Иванко

Казалось бы, трибуна фанатов на футбольном матче – идеальное место для девушек, ищущих молодых, спортивных и сильных парней. Но фанат "Спартака" Макар рассказал, что вероятность туда попасть у девушек невелика.

"Там люди болеют за свою команду: они заряжают, бьют в барабаны, свистят, кричат. Кроме того, на фанатские трибуны билеты раздают только по своим, чужих не пускают. Это негласное правило всех крупных клубов, у которых есть традиции", – рассказал Макар.

Девчонок на фанатские трибуны не любят пускать, им там не место. Это ломает атмосферу. Одно дело, когда ты пришел с девушкой и ухаживаешь за ней, другое дело – когда ты заряжаешь трибуну. На первых рядах девушек не увидишь. Их отправляют на боковые, в семейный сектор.
Макар
фанат ФК "Спартак"

Тем не менее Макар отметил, что на обычных трибунах шанс познакомиться все же есть. Более того, известно много случаев, когда мужчина и женщина – фанаты одной команды – так познакомились и создали семью. Но необходимо, чтобы девушка искренне любила футбол, а не шла на матч в поисках мужчины.

На свадьбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"У меня есть несколько друзей, которые познакомились на свадьбах, – рассказал Москве 24 ведущий мероприятий Александр Дымов. – Я однозначно уверен, что это можно. Все при параде, красивые, довольные, чистые эмоции. Человек, участвуя в интерактивах, может показать себя с интересной и творческой стороны".

Нет идеальных принцев на белом коне. То, что женщина ищет себе идеал, богатого, умного, сильного, который умеет готовить и хорошо с ней обходиться, – таких нет на планете, поверьте.
Александр Дымов
ведущий свадеб

Александр советует женщинам искать в мужчине потенциал, даже если он пока не соответствует ее идеалу. А потом "отмыть его, приучить" и привести к хорошему "социальному виду". "Нужно выбрать потенциально хорошего донора для своих детей. А дальше его развивать, поливать и лепить из того, что было. И получится просто сказочный мальчик!" – считает ведущий свадеб.

Я вел одну из свадеб, где был весь московский бомонд. Там был прямой потомок Пушкина. У всех гостей был дресс-код black tie (черный смокинг у мужчин, платья у женщин), а он единственный пришел в джинсах и растянутом свитере. Вот как тут определить, альфа-самец он или нет? Внешний вид его подвел.
Александр Дымов
ведущий свадеб

Где знакомиться в Москве:
Александр Дымов рекомендует девушкам посещать клубы по интересам, спортклубы, симпозиумы, конференции и тренинги. "Туда ходят нормальные, адекватные и здоровые на мышление и физически мужчины", – отметил Александр.

На бизнес-мероприятиях можно ходить на кофе-брейки, обмениваться визитками, общаться, а дальше, может, что-то завяжется. Можно даже выдумывать себе мнимую профессию: я начинающий SMM-специалист или организатор мероприятий, обращайтесь ко мне.
Александр Дымов
ведущий свадеб

Кроме того, Александр посоветовал не забывать об интернет-знакомствах и поделился с Москвой 24 лайфхаком от своей мамы: "Если вы знакомитесь с мужчиной, то не нужно сразу "выходить за него замуж". У этого мужчины есть еще куча свободных друзей, нужно присмотреться к ним. Среди них могут быть достойные люди".

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Лоскутникова Наталья

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