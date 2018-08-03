Лето в парках: куда отправиться с ребенком, чтобы не заскучать

Некоторые родители гуляют с детьми только на площадках около дома и упускают возможность посмотреть на летний город. Анна Лебедева рассказывает о московских парках, где есть развлечения на любой вкус.

Фото: depositphotos/konradbak

"Мы только на площадке гуляем!" – поделилась со мной соседка Леночка, мама двоих детей. А зачем куда-то ходить, когда все под боком? Из садика знакомых много приходит. Из окна я вижу, как она постоянно дежурит около горки и раскачивает качели то с Ваней, то с Кирюшей. Берут с собой полный пакет игрушек, семечек, воду. То с тетей Машей – о том о сем, то с бабой Валей. Уже наизусть она знает имена всех детей из песочницы, а тех, кто прибежал из соседнего двора, осуждает: "Что, своих площадок нет?"

Однажды я подошла к Леночке и позвала ее с собой на прогулку в парк "Музеон". Узнав, что ехать туда около часа, она окинула меня недобрым взглядом. "Нет уж, мы как-нибудь здесь... Езжайте, потом расскажете!"

Глядя на соседку, захотелось поделиться интересными местами для прогулок с родителями, которые убеждены, что детям нужны только горка и качели. Возможно, пройдя по одному из маршрутов всего раз, вам захочется еще.

Парк "Музеон"

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Здесь интересно гулять людям всех возрастов. Помню, как привезла сюда дочь, когда она только начала делать первые шаги. С тех пор прошло четыре года, и она до сих пор в восторге от этого парка. Сначала было интересно разглядывать с набережной речные трамвайчики, потом любимым занятием стало катание на самокате по деревянным горкам. "Хочу на мостик!" – требует она сразу, как только понимает, где оказалась.

Проходя мимо сухого фонтана, смотрю на радостных детишек, которые в жару топают босиком по лужам и ловят ручками прозрачные брызги. Родители, расплываясь в улыбке, фотографируют их на телефоны и тут же отправляют снимки в Instagram, разделяя с друзьями радость от прогулки.

Детское воображение будоражат скульптуры и Буратино, сидящий на скамейке около кафе. Здесь можно пускать мыльные пузыри, любоваться шикарными видами города, которые открываются с набережной, вдыхать ароматы цветов и даже приобщить ребенка к искусству, записавшись на мастер-класс по рисованию или на лекции для детей в Третьяковской галерее. А для поклонников площадок тут тоже найдется развлечение.

Из "Музеона" легко пройти в Парк Горького, где можно покататься на речном трамвайчике, посадить растение или испечь печенье в "Зеленой школе", сходить в музей парка и посмотреть в подзорную трубу на смотровой площадке. Да и побеситься на горках тут тоже можно.

Парк "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Огромная территория парка с лесом, прудами, оранжереями, лодочной станцией. Здесь мы бываем чаще всего, и с детьми тут есть, чем заняться. Можно покормить лебедей и уток, покататься на самокате, сходить в детское кафе, поиграть на площадках, посетить музей. Кстати, рядом с парком есть детский театр!

Заметила, что детям интересно изучать новые пространства. Возможно, через полчаса пребывания в музее, ребенку станет скучно, но для этого есть специальные детские программы, которые здесь организуют по предварительной записи. Мы еще не ходили на них, но планируем.

Очень притягивают деток макеты дворца. Если в руке будет машинка, то она обязательно проедет рядом с малюсенькими зданиями. И, конечно же, поющий фонтан не оставит равнодушным никого. Дети около фонтана могут находиться долго. Любимые занятия дочери – спускаться по широким перилам, как с горки, подниматься по ступенькам и просто бегать около воды.

И не забудьте еще о мосте около дворца с маленькими арками, в которые дети любят заглядывать.

Бирюлевский дендропарк

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Рядом с "Царицыным" есть Бирюлевский дендропарк, где тоже интересно. Аллеи с каштанами, липами, дубами, рябинами, сибирскими кедрами, березами и многими другими деревьями. Есть даже роща сакуры, и в мае здесь появляется настоящая маленькая Япония с цветущими садами и тематическими спектаклями. Детские площадки, террасы с ротондами, деревянная тропа здоровья, амфитеатр... В общем, не заскучаешь!

Мы с дочерью провели здесь и продолжаем проводить все ее детство. Меня не привлекает перспектива сидеть у дома на площадке, когда рядом столько всего интересного. Да и воздух там другой, лесной. С самого утра мамы с малышами выходят на прогулку. Пока дети спят, вдыхая коктейль из лип, берез и хвои, можно присесть на лавочке и почитать книгу. Когда приходит время самокатов и велосипедов, тут уж точно есть, где разгуляться. Осенью дети с восторгом смотрят, как падают каштаны, и бегут их собирать. А уж какой тут кленовый карнавал на аллеях!

ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чего тут только нет! И площадки, и самолет, и ракета, и фонтаны, и лошади, и океанариум, и уйма других развлечений. В "Парке ремесел" будет интересно и детям, и взрослым. Помню, мы ходили туда на занятие, где нас учили делать поделки из стекла. Ребенок до сих пор вспоминает, как она приклеивала стеклышки, пытаясь изобразить море и чаек. Конечно, это все платно, но ведь и ходим мы туда нечасто. Впечатлений остается масса!

Кстати, если бюджет ограничен, то можно просто гулять, любуясь на павильоны, или дойти до лесной части парка. Детям точно понравится у ракеты и на детской площадке в космическом стиле. А уж около фонтанов вы точно задержитесь надолго. "Мама, дай монетку! А еще, а еще!" – просит дочка каждый раз, находясь у фонтана. Поэтому на ВДНХ я специально беру с собой мешочек, наполненный копеечными монетками, и спокойно любуюсь видами вокруг, пока ребенок развлекается у воды.

Сад им. Баумана

Фото: ТАСС/Артем Житенев

Уютный городской парк, где интересно гулять с детьми. Прочитала, что здесь для них проводят бесплатные занятия по английскому языку. Жаль, что далековато от дома, а так бы ходили чаще.

На территории есть детский камерный театр, игровые комнаты и площадка. Иногда по вечерам тут играет джаз, и это отличный повод дождаться папу с работы именно в этом месте. Недалеко от сцены есть детский уголок. А по окончанию концерта дети любят забираться на сцену и бегать по ней. Глядя на яркие лавочки, цветные подушки и бегающую малышню вокруг, хочется улыбаться бесконечно.

Сад "Эрмитаж"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Еще один зеленый уголок в центре города. Пожалуй, самое романтичное место в Москве. Помню, как-то пришли сюда с ребенком и поучаствовали в мастер-классе по росписи скворечника, который проводился в ажурных беседках. Потом пошли гулять на детскую площадку, откуда детей за уши не вытащить. Некоторые родители даже устраивают пикник на лавочке, прямо не отходя от горок. Здесь и кружки детские есть, и спектакли показывают.

"И что? Зачем куда-то ехать, если площадки рядом с домом есть?" – спросила меня Лена после моего рассказа о прогулке в "Музеоне". Не впечатлил он ее, а жаль. Возможно, стоило бы попытаться хотя бы раз в две недели менять картинку, получать новые впечатления. Ребенку, конечно, нравится на площадке, но эмоции от посещения новых мест тоже важны для общего развития.

Кстати, гуляя по городу, дети быстрее нагуливают аппетит и здоровый сон.

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