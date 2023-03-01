Дивный мир за неделю: поцелуй через телефон, замена невесты и вязаная еда

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Замена жены на церемонии

В Индии невеста потеряла сознание прямо во время свадебной церемонии. Позднее она скончалась в больнице от остановки сердца, не приходя в себя, пишет Daily Star. Не долго думая, отец девушки решил не отменять свадьбу и предложил жениху взять в жены свою младшую дочь. Мужчина согласился.

Тело бывшей невесты оставили в морге больницы до окончания празднований.

Поцелуй сквозь расстояния

Технологии XXI века позволяют не только видеть и слышать человека, но еще и целовать на расстоянии. Это стало возможным благодаря изобретению выпускника технологического института в Китае, пишет газета "Московский комсомолец". Молодой человек создал аксессуар Remote Kiss, который подключается к телефону и позволяет пользователям ощутить поцелуй физически: устройство имитирует давление губ и их температуру при помощи датчиков.

Жизнь в пещере

Житель Китая, ограбивший заправку в 2009 году, спрятался в пещере и прожил там 14 лет, сообщает Oddity Central. Уточняется, что вместе с двумя сообщниками мужчина украл 156 юаней (примерно 1 702 рубля по текущему курсу). Вскоре сотрудники полиции нашли двух виновных, а третий решил скрыться, чтобы избежать наказания.

Сначала мужчина несколько дней прятался в лесу, потом и вовсе перебрался в горную пещеру. Оттуда он изредка выходил навестить свою семью. В содеянном сбежавший признался только в 2023-м, потому что захотел жить нормальной жизнью. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Еда из ниток

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/virkase

Художница из Финляндии Мария Ског стала всемирно известной благодаря тому, что крючком вяжет еду, пишет Creative Boom. В ее коллекции можно встретить мандарины, бутерброды с беконом и овощами, макароны, печенье, кофе и многое другое. Издалека их не отличишь от настоящей еды. По словам художницы, некоторые продукты вяжутся быстро, а некоторые месяцами: например, не так просто передать структуру мяса, поделилась Мария.

Ядовитый питомец

Девушка из Австралии сделала из заползшего к ней в дом ядовитого паука своего питомца, сообщает The Mirror. Она дала новому жильцу имя Ларри. Несмотря на возможные угрозы, девушка называет питомца "очень дружелюбным" и заявляет, что "он никого не хочет обидеть". Паук живет в террариуме, но хозяйка иногда выпускает его и разрешает ползать по стенам.