Наверстать упущенное: во что поиграть на каникулах

Если оливье и новогодние гулянья надоели, логичным решением будет остаться дома и взять в руки мышь или геймпад. Лучшие игры 2017 года, которые вы могли пропустить, – в материале портала Москва 24.

"Призраки" против наркокартеля

Ghost Recon: Wildlands вряд ли удивит любителей серьезных военных симуляторов, но поиграть однозначно стоит. Тем более, что вышла игра еще в марте.

Ключевая особенность Wildlands – необъятный открытый мир, в котором есть все – от непроходимых джунглей до заснеженных горных вершин.

Сюжет типичный: есть плохие парни из наркокартеля, которые подчинили себе целое государство, а есть бойцы специального назначения, главная цель которых – уничтожить организацию. Все, что требуется от игрока в данной ситуации – захватывать аванпосты, взламывать вражеские компьютеры, допрашивать опасных преступников и искать новые детали для оружия.

Все это могло бы очень быстро надоесть, если бы не одно "но". Игра рассчитана на кооператив и построена по принципу "песочницы" – любое задание можно выполнить десятком разных способов. Для этого есть наземная и воздушная техника, разведывательные дроны, оружие ближнего и дальнего боя. В общем, все необходимое для того, чтобы провести у экрана несколько дней.

Автомобильное безумие

FlatOut 4 – это компьютерная симуляция того, о чем хоть иногда мечтает каждый водитель. Просто садитесь за руль ржавеющей колымаги и выжимаете газ.

Здесь не нужно думать о царапинах на кузове, правилах дорожного движения или стоимости КАСКО. А за красивые аварии, выбитых с дороги противников и разрушенные сараи, к своему несчастью оказавшиеся у вас на пути, дают дополнительные очки и деньги, за которые можно "прокачать" свою развалюху, чтобы она стала еще быстрее, мощнее и смертоноснее.

Отдельное удовольствие – режим FlatOut. Это дартс, пинг-понг и прочие игры, где в роли мячика или дротика выступает водитель. Все просто – разгоняетесь, врезаетесь в стену и смотрите, кто из водителей, пробивших лобовое стекло, улетел дальше, выше и точнее.

Мы рождены, чтоб сказку сделать

Crisis in the Kremlin – не просто игра, а сплошное сослагательное наклонение. В ней нет крутой графики, красочных взрывов и прочих атрибутов большинства современных игр, пожирающих компьютерные мощности в астрономических масштабах.

Эта игра создана для тех, кто заправляет одеяло в ярко-красный пододеяльник с серпом и молотом, носит старый партбилет во внутреннем кармане пиджака (на счастье) и ни в коем случае не посвятит вечер пятницы походу в ночной клуб. Не потому, что скучно, а потому, что в таком грохоте попросту невозможно в сотый раз обсудить с друзьями итоги афганской кампании и вспомнить события осени 1993 года.

Игра предлагает взять на себя ни много ни мало роль генсека и сделать все по-своему. Хотите сохранить Советский Союз и ударить по Штатам ядерной ракетой? Пожалуйста! Троцкисты у власти? Не вопрос! Демократия или тоталитаризм? Наука или армия? Война или мир? В Crisis in the Kremlin вы решаете, в какой стране завтра проснутся люди.

Книги-убийцы

Prey можно смело назвать самым нетипичным шутером 2017 года. В отличие от большинства стрелялок, где патроны почти не иссякают, а тупоголовые враги считают своим долгом ловить каждую вашу пулю, в Prey приходится думать.

Стоит сразу отметить, что это игра не для всех. Для того чтобы пройти ее на уровне выше самого простого, нужно много читать, искать лазейки и взаимодействовать с окружающим миром. Но не включить Prey в наш список было попросту нельзя.

В течение игры главному герою будут противостоять пришельцы-мимики, к каждому из которых нужно искать свой подход. Просто взять и перестрелять их не получится – патронов не хватит. Поэтому во многих ситуациях придется решать, как обойти то или иное чудовище.

Кстати, игроку придется сталкиваться с довольно уморительной вещью – враги умеют принимать вид обычных предметов и со спины нападать на ничего не подозревающего главного героя. Враг может оказаться чем угодно – чашкой, книжкой, факсом или мусорным ведром. Поэтому, чтобы не попасть в западню, лучшей тактикой будет ходить и "простукивать" каждый предмет в комнате.

О Prey можно говорить очень долго – в ней есть интересная многоуровневая система создания предметов, увлекательный сюжет и настоящая гнетущая атмосфера ужаса на космической станции. Но лучше просто взять и поиграть в нее. Если привыкнуть к игровой механике, оторваться от экрана будет невозможно.

Добро пожаловать на борт!

Mass Effect: Andromeda, наверное, одна из самых спорных игр этого года. Еще до того, как очередная часть космической саги появилась на прилавках, в Сети то и дело разгорались споры фанатов.

Вопросы касались сюжета, атмосферы, квестов, диалогов и анимации персонажей. В общем, игру разобрали как конструктор и перемыли ей все до одной кости.

Игра вышла в самом начале года, так что сейчас фанатский спор заметно утих и не сможет помешать рядовому игроку насладиться очередной серией космических приключений.

Подробный обзор Mass Effect: Andromeda можно и нужно посмотреть здесь.

Возвращение к истокам

Еще 10 лет назад серия Call of Duty прочно ассоциировалась с играми про Вторую мировую, однако после выхода третьей части все сильно изменилось.

Если не считать World at war, то действие большинства игр проходило в наши дни, а затем серия и вовсе превратилась в вертикальные перестрелки с экзоскелетами, футуристическими пушками, "умными" гранатами и прочими прелестями конца XXI века.

Не сказать, что это было скучно. Совсем наоборот: игры серии Call of Duty всегда являлись источником адреналина, несмотря на линейность. Тем не менее в таком виде им приходилось соперничать с огромным количеством футуристических шутеров, среди которых серии Halo, Titanfall и многие другие. И интерес к серии начал угасать.

Скорее всего, именно поэтому разработчики решили повернуть серию вспять. Так что встречайте хит 2017 года Call of Duty: WWII.

Игра посвящена небольшому промежутку войны на Западном фронте: от момента высадки в Нормандии (да, мы в очередной раз посмотрим "Спасти рядового Райана") до перехода союзников через Рейн.

Выглядит это как всегда потрясающе. Немаловажным элементом стало и то, что разработчики отказались от автоматического восстановления здоровья в пользу классических аптечек (если в футуристическом шутере этот подход еще как-то оправдан, то самозатягивающиеся раны от пуль в середине XX века выглядят как минимум странно). К слову, аптечку можно не только найти, но и выпросить у брата по оружию.

У некоторых игроков были опасения по поводу того, что исторические рамки пагубно скажутся на динамике игры, но впервые сев за игру, вы об этом тут же забудете. В новую Call of Duty играется так, будто ты сам находишься на поле боя.

Так что ответ на вопрос, стоит ли уделить ей внимание в новогодние праздники, однозначный: еще как стоит!