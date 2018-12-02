Нежные чувства: как говорить с пятилетним ребенком о первой любви

Однажды ваш ребенок расскажет вам, что влюблен. Возможно, это произойдет в раннем детстве, и Ксюша из детского сада очарует маленького Петю. Он будет стесняться к ней подойти, чтобы подружиться, станет задумчивым, и в какой-то момент тихонечко скажет маме или папе: "Я так ее люблю...".



Анна Лебедева рассказывает о том, как правильно говорить о высоких чувствах с влюбленными пятилетками.

Истории любви

Даша, 5 лет

"Мама, я люблю Тимофея. Мне понравилось его лицо и голос. Но он никогда со мной не подружится, потому что ему нравится Маша!" – сказала мне на днях пятилетняя дочь, после чего расплакалась. Не ожидая таких бурных чувств от маленькой девочки, я стала быстро соображать, что же ответить.

Материнская интуиция подсказала: "Милая, не переживай. Он обязательно с тобой будет дружить, ведь ты самая красивая девочка в группе! А пока он не решается к тебе подойти, подружись с Сашей, или Ваней, или Петей".

"Мам, знаешь, а вообще-то Алиса хорошая. Она моя подруга. Мы с ней ходим за ручку, играем в кегли и лепим куличики из песка. Я попрошу ее, чтобы она помогла мне подружиться с Тимофеем. А сама в этот момент спрячусь, и буду подглядывать".

И тут мне хотелось сказать: девочка, ни в коем случае не проси своих подруг помочь тебе в любовных делах! Но вдруг поняла, что это полный бред, и пятилетнему ребенку еще рано об этом знать.

"Даша, а что такое любовь?" – спросила я у ребенка. "Жениться на Тимофее", – ответила дочь.

Кстати, сын подруги, которому недавно исполнилось шесть, тоже влюблен. Но у него, как у знатного красавчика, сразу три объекта любви – Настя, Тоня и Лиза.

Костя, 5 лет

Костя – сын наших друзей. Он влюбился в детском саду в девочку. "Мам, завтра я сделаю Наташе предложение, и она переедет к нам жить. Ты не против?" – спросил как-то Костя маму. "Хорошо сынок, конечно, живите у нас. Но только ты понимаешь, что тебе придется делиться с Наташей своими игрушками?"

Костя задумался и ответил: "Я подумал и решил пока подождать жениться на Наташе".

Ваня, 6 лет

"Мне нравится Лиза, потому что ее зовут, как мою маму, у нее красивые волосы. И глаза голубые, большие. А еще у нее красивая улыбка. Тоня – моя жена, Настя – вторая жена, а Лиза... Лиза любовь всей жизни!"

Родители рассказывают о привязанностях Вани с уважением, мол, у нас невест полно. И даже всерьез планируют вместе с друзьями, что когда Настенька подрастет, ребята поженятся, а их семьи породнятся.

Нам так приятно в это играть, возможно, потому, что мы хотим скорее увидеть своих детей взрослыми, состоявшимися.

Влюбленные малыши такие искренние, что позавидует любой взрослый. Говорят все, что думают, ничего не скрывают, восхищаются своей любовью, но и легко меняют выбор.

"А еще мне нравится Олег и Саша, а с Мишей я просто дружу", – это к разговору о любви моей дочери. Да, сегодня Тимофей, а завтра какой-то другой мальчик. В этом нет ничего плохого, они же дети, меняют кавалеров, как игрушки.

Помню, как на празднике дочь танцевала с мальчиком, и после этого заставила нас ждать его на улице, у выхода из детского сада. Мальчик вышел со своей семьей, и даже не проявил никаких эмоций. Но зато у родителей был повод перекинуться парой фраз.

"Сказала, никуда без Олега не пойду!" – хихикнул муж отцу мальчика. "Ха-ха! Олег, ты хоть до свидания скажи девочке", – сказал отец и так гордо нахохлился, как сытый воробей. Мол, мужик Олег-то мой, горжусь!

Иногда прямо чувствую, что всерьез отношусь к привязанностям дочери. И уже чуть ли не представляю, как мы общаемся с родителями избранника, как пытаемся найти общие темы, подружиться, как ходим друг к другу в гости и потягиваем виски за приятной беседой, а наши птенчики вьют свое гнездо.

Разговоры о любви

Фото: depositphotos/ Kobyakov

Часто родители не воспринимают всерьез то, что говорит их ребенок о любви. Они смеются, отшучиваются. Да маленький ты еще, какая любовь? А зря.

Когда дети делятся с мамой своими чувствами, все же не стоит смеяться, а потом сразу идти и рассказывать подругам, родственникам о том, что ваша малышка влюбилась. Помните, это же секрет!

Можно тихонько сказать мужу, поговорить с ним вечером об этом, спросить, что он думает, и вместе решить, как разговаривать с влюбленным.

Предложите ребенку поговорить о его любви, и в этот момент будьте максимально заинтересованным. Даже если на разговоры потребуется час, потратьте это время. Если вам нечего вспомнить из своего детства, то придумайте какую-нибудь красивую историю про мальчика, в которого вы были влюблены, как он дергал вас за косички, а однажды, в праздник всех влюбленных подарил валентинку.

Моя дочь, например, каждого мальчика, в которого влюблена, хочет пригласить к себе на день рождения. Не отказывайте в этой просьбе своим детям. Правда, для этого вам придется пойти на контакт с родителями объекта любви и как-то договориться. Помню, на прошлый праздник к нам пришел Ванечка, такой нарядный, с букетом цветов и подарком. Так было трогательно смотреть на детишек, которые робко, держась за ручки, прыгают на батуте и бесятся в игровой. В этом возрасте, пожалуй, милее всего любить.

Если не получится по какой-то причине пригласить понравившегося мальчика на праздник или на прогулку, не расстраивайтесь. Предложите ребенку немного подождать, скажите, что, возможно, со временем, "этот мальчик обязательно обратит на тебя внимание, потому что ты очень красивая девочка".

Многие психологи считают, что детей надо внимательно выслушать, посочувствовать им, принять их объект обожания всерьез, дать адекватный совет. Ведь именно в раннем детстве зарождается связь мамы с ребенком, их доверительные отношения.

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Ха-ха, ты еще маленький для любви – не прокатит. Вспомните классику: "Любви все возрасты покорны".

"Ты в этом возрасте о мальчиках не думала! Играла в игрушки, дружила с девчонками", – сказала моя мама, которой я открыла секрет ее внучки.

Думала, еще как, только почему-то молчала. Как в тумане, вспоминаю мальчика, и даже помню его имя, фамилию, внешность правда забыла совсем. Я полюбила его за смелость. Возможно, именно чувства к Алеше заставляли меня вставать в семь утра, надевать дурацкие колготки, кофту, которую выбрала мама и мчаться в сад.

Сейчас, когда говорю со своим ребенком о чувствах, вспоминаю себя подростком, которая также, как и моя пятилетняя девочка, плакала маме в жилетку о том, что "он никогда, никогда меня не полюбит". А мама так спокойно слушала, так нежно гладила и говорила такие правильные слова, от которых вырастали крылья.

Прислушивайтесь к чувствам своего ребенка, даже если они у него появились совсем рано. Разговаривайте с ним как с лучшим другом, делитесь историями из своей жизни, откровенничайте, и он будет доверять вам всегда.