Бесконечный день сурка, миллион дел, которые никогда не кончаются, прессинг окружающих и постоянное чувство вины – отличная подпитка для эмоционального выгорания, которое настигает рано или поздно почти каждую первую женщину, познавшую все прелести материнства. О том, как оно видится и чувствуется изнутри, в колонке журналиста и мамы троих детей Анны Кудрявской-Паниной.

Встать в пять утра, сварить кашу младшему, приготовить завтрак старшим детям и мужу, собрать им ланч-боксы на работу и в школу, приготовить одежду, разбудить всех, почистить зубы младшему, проследить, почистили ли зубы старшие (мужа вычеркиваем, сам справится), проверить все ли взяли в школу. Всех накормить. Проводить старших и мужа. Вымыть посуду, параллельно развлекая младшего песенками и сказками, бросить посуду недомытой и почитать книжку, потому что младший требовательно орет и сует книжку в раковину. В итоге включить ему мультик, чтобы домыть посуду и... наконец сварить себе кофе, радостно отпить первый глоток, ответить на телефонный звонок подруги, на вопрос, что делаете, сказать как на духу и получить нравоучительное: "Мультики?! Своим я в ТАКОМ возрасте НИКОГДА не включала". В общем, не задолбалась – не мать. Хотя даже и если задолбалась, то все равно не мать, потому что задолбалась недостаточно, не на 146%, а всего лишь на 100%.

А на самом деле то, что выше – совсем не преувеличение, а лишь вольный пересказ типичного утра многих моих знакомых мам. Конечно, возможны варианты, кто-то развозит детей по школам и детсадам, кто-то моет полы и с ребенком подмышкой мчит по магазинам. Детали неважны – важно то, что как только взмыленная мать дает, по мнению "возмущенной общественности", слабину (то есть возможность сделать что-то для себя, иногда элементарно спокойно поесть или принять душ в одиночестве, а не под присмотром), она немедленно подвергается осуждению.

Это даже не просто стереотип, не просто концепция, а вдолбленная нам в головы с детства национальная родительская идея, что настоящая мать – это некое фантастическое существо, которое 24 часа в сутки посвящено своему ребенку, которое может не есть, не спать, бесконечно заниматься воспитанием, развитием, обслуживанием (причем именно так, как это самое пресловутое общество считает нужным) своих детей, кормит их всегда свежеприготовленной полезной едой, не допускает никаких мультиков и гаджетов, приучает к горшку с рождения и так далее, и так далее, и так далее...

А если при этом она еще и не работает (например, сидит в отпуске по уходу за ребенком) или работает из дома – ну так это практически синекура. Потому влажная уборка квартиры каждый день, как и обеды из первого, второго и компота на всю семью, теплые ужины к возвращению подрощенных обитателей – ее наипрямейшая обязанность. Ну а иначе – какая она мать вообще?! И уж точно никакого права на отдых и развлечения она не имеет. Вот проверишь уроки, уложишь детей, мужа накормишь, посуду перемоешь, стирку поставишь, потом развесишь, суп на завтра сваришь и спи-отдыхай, если успеешь, конечно.

И вообще, разбаловались тут, кофе им с печенькой попить приспичило, а дитя малое – мультиками развращать?! Мы вон, без мультиков выросли, а матери наши пеленки на руках стирали и памперсов никаких не было – и ничего! А бабки наши – так вообще, в реке простыни полоскали зимой, и ничего! А вы тут со всеми благами цивилизации еще смеете уставать или чего-то не успевать?!

И таких "ничего" находится столько, что женщина-мать волей-неволей начинает в них верить: ну ведь и правда, и в поле рожали, и в пещерах жили, и шкурой мамонта укрывались. И ничего! Добавлять про "и ничего хорошего" надо? Думаю, нет. Все и так знают, только не вспоминают к месту и ко времени про это. Как и про то, что за блага цивилизации, за эволюцию, техническую революцию и прочее нам приходится платить каждый день, в том числе своим временем и силами (наши прапрабабушки таскали детей на кружки и развивающие занятия? делали с ними уроки? проводили часы в гипермаркетах, чтобы закупить продуктов на неделю? или работали от звонка до звонка в офисе? а может быть, в их семьях не на старших детей перекладывали заботу о младших? и не росли дети подчас как сорная трава? или они не теряли каждого второго рожденного в том самом поле ребенка, а то и каждого первого?). А зря об этом забывают, зря.

Откуда же ноги растут вот у этого самого "не задолбалась – не мать"? Почему женщины сами стремятся задолбаться, но тем не менее даже в самой крайне степени задолбанности не могут избавиться от чувства вины. Кто вообще вбил нам в голову, что мать должна быть идеальной, и кто вообще создал образ идеальной матери-терминатора на стыке уборщицы, кухарки, медсестры, гувернантки, кого угодно еще, только не нежной и любящей мамы? Она, конечно, должна быть и такой, но вот на эту – главную – роль сил и возможностей у нее все меньше.

Причин – тьма, копаться в них бессмысленно и беспощадно. Одна из них, на мой взгляд, кроется в нашем советском прошлом, когда в обществе социалистического труда считалось постыдным тунеядством сидеть дома. Любая домохозяйка приравнивалась к бездельнице. Соответственно, и мать, сидящая с ребенком, относилась к той же категории. Она же дома, а не у станка, значит, отдыхает! Даже сама коннотация словосочетаний "сидеть с ребенком", "отпуск по уходу за ребенком" подсказывает нам отношение общества к этому процессу – женщина ничего не делает, она сидит в отпуске. Все. Точка. А значит, она обязана быть идеальной матерью. Матерью на все руки. И ноги. И отрастающий по необходимости хвост.

Пока люди не перестанут считать, что родительство – это отдых, что "сидеть с ребенком" равно ничего не делать, над всеми матерями дамокловым мечом так и будет висеть этот жуткий по сути стереотип, что она обязана задалбываться, чтобы хоть как-то соответствовать образу и подобию идеальной матери.

Самое неприятное, кстати, даже не отношение бездетных людей или мужчин, а то, что многие женщины, сами мамы, в любой подходящей ситуации готовы примерить белое пальто и обвинить недостаточно, по их мнению, задолбавшуюся мать в неидеальности. Я же смогла! А вот я в свое время! А вот мои дети!

Да, бедная ты, бедная, тебя просто в свое время никто не пожалел и не сказал: "Слушай, ты устала, выдохни. Сходи с подругой в кино, я побуду с малышом. Ему не нужны вылизанная квартира и обед из десяти блюд, он не станет счастливее от того, что с полугода сидит на горшке и ходит на "развивашки". И мультики его не испортят и не погубят. Ему нужна мама в ресурсе, а не на нуле, мама, которая сможет с удовольствием проводить с ним то время, которое сможет с ним проводить. И будет делать это не потому что так надо, а потому что ей этого хочется".

С усталостью выгоревшей матери мало что способно сравниться: она тотальна на всех уровнях: физическом, эмоциональном, тактильном. Кстати, последнее, очень важно. Как вы думаете, почему так часто молодые матери уворачиваются от нежностей и ласк вернувшихся с работы и соскучившихся и обижающихся на такую реакцию супругов? Да потому что их весь день непрестанно трогают – в самом прямом смысле этого слова. А еще они все время в окружении самых разных звуков, и у них с утра и до утра нет абсолютно никакой возможности даже для кратковременного уединения.

От выгорания до депрессии, конечно, не один шаг, но их может оказаться совсем немного. И само по себе выгорание катастрофично – для самой мамы, для детей, для всей семьи. Иногда кажется, что найти выход из этого замкнутого круга просто невозможно. И даже когда рядом с выгорающей-догорающей матерью понимающие близкие, им не всегда удается ей помочь. Я так часто слышу от загнанных мам фразы: "Все равно я сделаю лучше", "Мне проще самой". Да что там, я сама иногда так говорю! Они просто не могут соскочить с этого беличьего колеса, даже когда уже просто падают без сил. Значит, надо сталкивать. Да, почти насильно заставлять отдыхать и отвлекаться. Раз, другой, третий, до возведения в привычку.

Удивительно, но факт, прекрасным терапевтическим эффектом обладают даже редкие и короткие выходы из дома: одной (!) пройтись по магазинам, выпить чашку кофе в кофейне неподалеку и хотя бы полчаса-час почитать еще купленную полгода назад книгу, встретиться с подругой за бокалом вина.

Гораздо тяжелее, когда тебя окружают те, кто искренне уверен, что "ты же мать", ты же хотела ребенка, так что давай, крутись. Но я все же верю, что можно достучаться и до них: ты же отец – давай делить родительство в радости и горе, в трудах и заботах, во всем, что касается наших детей; ты же подруга – сними белое пальто и помоги, если любишь, оставь обиду на то, что тебе в твое время никто не помог, сними медаль "мать года" с груди и просто пожалей словом или помоги делом, или просто обними. Пока общество и мы сами не поймем, что материнство – это не только сладкий младенческий запах, первые шаги и улыбки, радость от успехов, но и в большей степени работа, тяжелый каждодневный труд, от которого имеют право уставать и обязаны отдыхать, мы не изменим ничего ни в себе, ни в обществе.

А если честно, то просто по-человечески хочется, чтобы вместо "не задолбалась – не мать" появилось и прочно укоренилось утопическое "не отдохнула – не мать" или что-то в этом роде. Ну, хоть помечтать, пока ребенок спит...