Школы, загсы и больницы: как работают госучреждения в ноябрьские праздники

Портал Москва 24 расскажет, как будут работать госучреждения столицы в ноябрьские праздники.

"Мои Документы" и загсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры госуслуг "Мои документы" 3 и 5 ноября будут работать в обычном режиме с 8 до 20 часов без перерывов, во флагманских офисах (в деловом центре "Москва-Сити" и в ТРЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте) – с 10 до 22 часов. Нерабочим днем будет только 4 ноября. Также 5 ноября в центрах не будут работать отделы по вопросам миграции и клиентские службы Пенсионного фонда России.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания 3 ноября будут работать с 9 до 17 часов (с перерывом с 14 до 15 часов). С 4 по 6 ноября у загсов выходные дни.

Поликлиники и аптеки

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Медучреждения Москвы 3 ноября будут работать по графику субботнего дня – с 9 до 18 часов. В эти же часы будет возможен вызов врача на дом. 4 и 5 ноября прием будет проводиться с 9 до 16 часов. А травматологические пункты при поликлиниках с 3 по 5 ноября будут работать в часы работы поликлиник или круглосуточно.

Женские консультации 3 ноября будут работать с 9 до 15 часов. А 4 и 5 ноября прием будет проходить по графику воскресного дежурства на базе одной из женских консультаций округа.

Детские поликлиники 3 ноября будут открыты с 9 до 15 часов. С 3 по 5 ноября медицинскую помощь на дому будут оказывать с 9 до 15 часов. Травматологические отделения поликлиник будут работать с 8 до 22 часов, а молочные кухни – с 06:30 до 12:00. Обособленные подразделения аптек 3 ноября работают по графику субботы, 4 ноября – по графику праздничного дня, 5 ноября – по графику воскресенья.

Все дежурные аптеки в праздники будут работать круглосуточно. Получить медикаменты в аптечном пункте при поликлинике можно 3 ноября с 9 до 18 часов, 4 и 5 ноября в дежурных аптечных пунктах – с 9 до 16 часов. Остальные аптеки 3 ноября будут работать по графику субботы, 4 ноября – по графику праздничного дня, 5 ноября – по графику воскресенья.

Мавзолей и Кремль

Фото: depositphotos/ VLADJ55

4 ноября проход посетителей в Московский Кремль, Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт. При этом попасть в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" можно будет через Боровицкий проход в обычном режиме.

Школы

Столичные школы, которые учатся по четвертной системе, в ноябрьские праздники будут закрыты. Каникулы в таких школах продлятся с 29 по 5 ноября включительно.

"Почта России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День народного единства – 4 ноября – все отделения почты работать не будут, в круглосуточном режиме будет открыто лишь почтовое отделение на Мясницкой улице, 26.

В предпраздничный день, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. А отделения на Уральской и на Смоленской площади будут работать до 21 часа. 5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, а отделения с круглосуточным режимом (на Уральской и на Смоленской площади) откроются в 8 часов утра.

Центры "Московский транспорт" и парковки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

3 и 5 ноября сервисные центры "Московский транспорт" на улице 1905 года и на Старой Басманной будут работать в обычном режиме – с 8 до 20 часов. 4 ноября центры будут закрыты.

В "Московском транспорте" можно получить консультацию и подать обращение по всем вопросам работы московского парковочного пространства, получить разрешение на возврат автомобиля со спецстоянки, оставить заявку на ремонт светофора или установку дорожного знака и прочее.

Получить разрешение Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на возврат эвакуированного автомобиля можно будет круглосуточно в отделениях на Южнопортовой улице, владение 37А и в проезде Энтузиастов, владение 3.

Кроме того, 4 и 5 ноября автомобилисты смогут бесплатно парковаться на стоянках, которые входят в московское парковочное пространство. Однако плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в эти дни по действующим тарифам.