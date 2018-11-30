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Москва 24

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Общество

1 декабря, 12:05

#УлыбайсяВМетро. Делись настроением в предновогодней акции канала Москва 24

общество город праздники

Телеканал Москва 24 запускает предновогоднюю акцию – с 1 декабря в вестибюлях 52 станций столичного метро и МЦК на зеркалах появятся стикеры для селфи. Мы приглашаем горожан вместе поделиться своим праздничным настроением!

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Зима? Нет солнца? Темнеет в пять вечера? Совсем нет настроения, и хочется сидеть дома безвылазно? Телеканал Москва 24 решил исправить ситуацию.

С первого дня зимы в вестибюлях московского метрополитена на зеркалах появятся волшебные стикеры для селфи. Примерив на себя сказочные образы Деда Мороза или Снегурочки можно легко оказаться знаменитым – лучшие фотографии попадут на экраны Москвы 24 в метро и в наши аккаунты (@infomoscow24).

Как это будет работать: ищи стикеры на станциях, указанных на нашей карте, делай веселый снимок и выкладывай его в соцсетях с хештегом #улыбайсявметро!

А портал Москва 24 будет регулярно публиковать самые забавные кадры на сайте.

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