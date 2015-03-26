Автобусы и троллейбусы будут ходить по измененному графику 28 марта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В связи с проведением велопробега в рамках экологической акции "Час Земли" изменится график движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, 28 марта с 20.25 до окончания мероприятия автобусы №12ц, 4, 6, 39, 64, 69, 116, 850, а также троллейбусы №1, 12, 35, 54, 79 будут работать с увеличенными интервалами по маршруту от 36 дома Нового Арбата, улиц Конюшковская, Большая Грузинская, 1-я Тверская-Ямская и до 13 дома Тверской улицы.

Напомним, власти столицы отключат подсветку на 820 зданиях в рамках акции "Час Земли" 28 марта. Эта мера позволит сэкономить около 15 мегаватт электроэнергии.

"Главная задача акции – призвать жителей подумать о ресурсах планеты и начать их экономить. Если каждый москвич в этот час погасит свет в своей квартире и выключит электроприборы, то цифры экономии по городу будут солидными. В прошлом году город сэкономил 384 мегаватта", – подчеркнул глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

В субботу в 20.30 отключат подсветку на 7 сталинских высотках, 10 мостах в центре города, 246 домах на Садовом и 23 – на Бульварном кольце. Также в темноту погрузятся фасады зданий на Ярославском, Каширском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах.

Не останется в стороне и Московский зоопарк. В 20.30 на час отключат подсветку главного входа, а закончится праздник интерактивным театрализованным представлением и светодиодным шоу.

На портале "Активный гражданин" стартовал опрос об участии в акции "Час Земли". Голосование состоит из одного вопроса. Москвичей просят рассказать, что они собираются делать во время "Часа Земли". Среди вариантов ответа: выключение света дома, участие в велопробеге или флешмобе, отказ от участия в акции.

Акция "Час Земли" была организована WWF в Австралии в 2007 году. На следующий год мероприятие получило мировую поддержку. Москва присоединилась к акции в 2009 году. В 2013-м впервые была отключена подсветка Московского Кремля. В 2014 году в столице было отключено уже около 400 зданий.

Акция призывает жителей планеты задуматься об экономии природных ресурсов и необходимости борьбы с изменениями климата. В последнюю субботу марта в 20.30 все участники акции выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.