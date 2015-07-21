Датчики могут помешать водителям общественного транспорта – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Департамент транспорта будет следить за состоянием водителей общественного транспорта в режиме онлайн с помощью специальных датчиков, прикрепленных к водителям. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такие датчики могут помешать водителю.

"Совершенно непонятно, кто будет проверять это оборудование, насколько оно будет соответствовать требованиям Минздрава, и самое главное – как это повлияет на самого водителя. Наверно, дистанционно можно определить пульс, температуру, частоту морганий, давление и содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Насколько это будет мешать движению, надо тестировать. И что такое стандартное состояние? Для каждого конкретного водителя оно свое. Бывают полуаварийные ситуации на дороге, когда адреналин впрыскивается в кровь и пульс зашкаливает. Что в этом случае будет происходить с датчиками? И главный вопрос – кто за это все заплатит?", – сказал он.

По словам Ликсутова, сейчас тестируется несколько проектов. "Мы сейчас тестируем несколько инновационных решений, когда онлайн мы сможем видеть состояние здоровья водителя транспортного средства. У нас такой пилот уже есть с компанией, которая серьезно этим занимается – технологии похожи на те, которые применяют наши космонавты, когда в онлайн-режиме происходит серьезная диагностика его здоровья", – сказал заммэра.

Напомним, 1 июня автобус, следовавший по маршруту № 798, потерял управление и совершил наезд на трамвайную остановку в районе улицы Новощукинская. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

Один ребенок погиб на месте, двое госпитализированы. Затем от травм скончалась в больнице еще одна пострадавшая – 63-летняя женщина. По некоторым данным, водитель автобуса врезался в трамвайную остановку из-за потери управления во время микроинсульта.

Во вторник, 9 июня, стало известно, что столичные следователи направили руководству ГУП "Мосгортранс" представление об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки автобусного парка. Рейд прошел в филиале, где работает предполагаемый виновник ДТП с двумя погибшими.

Выяснилось, что в мае 2015 года предполагаемый виновник ДТП находился за рулем от 10 до 11,5 часов пять дней в неделю.