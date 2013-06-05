По уважительной причине: как опоздать законно

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар, парализовавший движение поездов на Сокольнической ветке метро, стал причиной опоздания на работу и учебу десятков тысяч москвичей. Можно предположить, что не каждому из задержавшихся начальство поверило на слово. M24.ru выяснило, как официально подтвердить, что опоздание произошло по чужой вине.

Многие работодатели практикуют штрафы и даже увольнения за систематические опоздания, но даже устный выговор от руководства неприятен, особенно если из дома вы вышли вовремя, а по дороге случилась какая-нибудь неприятность, например, транспортный коллапс. Конечно, обстоятельства вашей эвакуации из остановившегося в тоннеле поезда или стояния в многокилометровой пробке можно подробно описать в объяснительной записке. Но гораздо убедительней она будет выглядеть, если сопроводить ее официальной справкой с печатью.

Тем, кто задержался по пути в офис из-за сбоев в работе метро, такую справку можно получить по будням с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, (по пятницам с 8.00 до 15.30) по адресу: улица Гиляровского, дом 37, телефон: 8 (495) 688-06-00. Справка выписывается на бланке Службы движения метрополитена и выдается инженером производственно-технического отдела Службы движения. В нерабочее время, а также в выходные дни получить справку можно по адресу: улица Проспект Мира, дом 41, стр. 2, телефон: +7(495) 608-4922.

Кроме того, для студентов, которые не были допущены до экзаменов из-за утреннего ЧП на "красной" ветке, в департаменте культуры открыли горячую линию: 8 (495) 646-88-97.

Тем, кто добирается на работу в пригородных электричках, письменно подтвердить опоздание можно в конечном пункте прибытия у дежурного по вокзалу или станции. Тот обязан выдать справку после уточнения у диспетчера времени прибытия поезда (оно будет указано в документе). Вся процедура занимает не более 20 минут. То же самое относится и к опозданиям поездов дальнего следования.

Если вы опоздали на работу из-за поломок или аварий наземного общественного транспорта, то получить подтверждающую это справку можно в троллейбусном или трамвайном депо и автобусном парке, к которым принадлежит транспорт.

В том случае, если опоздание связано с не вылетевшим вовремя самолетом, нужно поставить в билет отметку о задержке рейса у представителя авиакомпании или сотрудников аэропорта. Кроме того, необходимо попросить представителя авиакомпании или аэропорта вписать от руки и заверить точное точное время реального вылета.

К сожалению, не во всех случаях можно получить справку, подтверждающую, что опоздание произошло по уважительной причине, а не из-за желания поспать еще полчаса. Тем не менее специалисты по кадрам советуют предъявлять работодателю любые доказательства того, что попасть на работу вовремя вам помешали обстоятельства непреодолимой силы. Например, если дома прорвало трубу, снимайте ЧП на фото и видео и дожидайтесь сантехников. Увидев, что вам пришлось пережить, начальство сменит гнев на милость и не будет применять строгих санкций.

Григорий Медведев