Большая остановочная зона общественного транспорта появится на Лубянке

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Большая остановочная зона экспрессных маршрутов общественного транспорта появится на Лубянке. Об этом заявил заместитель руководителя заместитель руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Артур Шахбазян на лекции, посвященной программе "Моя улица", сообщает "Интерфакс".

Стоянку организуют перед главным фасадом "Детского мира". С этой остановки будут уходить экспрессы, в том числе в удаленные части города.

Шахбазян отметил, что на Мясницкой улице изменится схема движения. Вдоль Политехнического музея организуют выделенную полосу. Он также добавил, что пешеходную зону вокруг "Детского мира" соединяет с Политехническим музеем пешеходным переходом.

Всего в этом году по программе "Моя улица" реконструируют 55 улиц столицы, на которых высадят 2,4 тысячи новых деревьев и уберут под землю 120 километров кабеля. Помимо этого, произведут реконструкцию фасадов 450 зданий.

В прошлом году в рамках программы было благоустроено 47 улиц. Количество пешеходов на них увеличилось в 2–7 раз. На улицах появилось около 60 новых пешеходных переходов.