Утвержден состав Общественной палаты Подмосковья

Фото: Общественная палата Московской области

В Подмосковье утвержден состав региональной Общественной палаты, срок полномочий которого составит три года.

"В новый состав подмосковной Общественной палаты вошли религиозные и общественные деятели, артисты, представители средств массовой информации, ученые, политологи, юристы, педагоги. Среди наиболее известных персон – Михаил Жванецкий, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Игорь Бутман, Павел Гусев и Олег Добродеев", – сообщает пресс-служба совета муниципальных образований Подмосковья.

В Общественную палату входит 45 представителей общественных и иных некоммерческих организаций региона. Согласно правилам, две трети членов палаты утверждаются соответственно губернатором области и Мособлдумой, а уже избранные члены выбирают еще 15 представителей. Срок полномочий нового состава Общественной палаты составит три года.

Общественная палата – независимый коллегиальный орган, который проводит экспертизу законопроектов и иных нормативно-правовых актов регионального и муниципального уровня, а также вносит свои предложения по наиболее актуальным проблемам в органы власти и местного самоуправления.

Напомним, в начале июля была учреждена Общественная палата Москвы, заменившая ранее действующий Общественный совет столицы.