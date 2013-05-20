В здании ОУФМС в центре Москвы обрушились перекрытия

Фото: ИТАР-ТАСС

В здании ОУФМС в центре Москвы произошло обрушение перекрытий. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в 9.30 в отделении ОУФМС по району "Пресненский", которое располагается на Баррикадной улице, дом 4, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

На площади 12 квадратных метров обрушились деревянные перекрытия чердака, которые упали на второй этаж. Никто не пострадал.

"Обрушение в одном из зданий отделений УФМС Москвы произошло в кабинете начальника. В самом здании велись ремонтные работы фасада. Сейчас эксперты устанавливают связано ли обрушение с проведением работ. Хочу отметить, что прием граждан осуществлялся в помещениях с более комфортными условиями, чтобы, приходя за той или иной услугой, они не ютились в тесных коридорах", - сказала M24.ru пресс-секретарь ФМС РФ Залина Корнилова

Дальнейшая судьба здания ОУФМС неизвестна. Специалистам предстоит оценить пригодность здания к дальнейшей эксплуатации.