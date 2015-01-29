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Общество

29 января 2015, 10:53

Московские школьники примут участие в фотоконкурсе "Живая история"

образование конкурсы школьники фотографии Великая Отечественная война семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Для столичных школьников организуют фотоконкурс "Живая история". Он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Для ребят это хорошая возможность проявить свои навыки в фотографировании и реализовать авторские идеи.

Конкурс проведут по трем номинациям: "Места", "События" и "Люди". Работы принимаются с 28 января по 16 апреля. Присылать фото можно на почту snt-events@edu.mos.ru.

"Все конкурсные работы должны предоставляться вместе с сопроводительным письмом, содержащим информацию об объекте съемок и творческом замысле автора. В ходе конкурсного отбора будет оцениваться не только качество фотографии, но и ее художественная выразительность, а также новизна и оригинальность авторской идеи", - сообщили в департаменте образования Москвы.

Фотоконкурс "Живая история" пройдет в рамках совместного проекта департамента образования и департамента информационных технологий города Москвы "Школа новых технологий".

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