Россияне рассказали, какие навыки школа развивает лучше всего

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Большинство россиян (63 процента) уверены, что школьное образование не дает полезных навыков. К такому выводу пришли в ходе опроса специалисты портала Superjob. Только 19 процентов респондентов заявили, что школа обеспечивает достаточную подготовку.
Глава Всероссийского фонда "Образование" Сергей Комков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что школа должна стать центром комплексного развития личности.
"К концу 1990-х годов у нас поменялась концепция образования, многим чиновникам и депутатам пришла в голову мысль, что школа должна заниматься только обучением – натаскивать на определенный стандарт знаний.
А в начале 2000 годов появилась понятие "образовательная услуга". Под него попали многие развивающие предметы: иностранные языки, конструирование, спорт, творческая деятельность. За все это нужно платить. А в России не так много семей готовы платить за развивающую деятельность.
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Потом началось внедрение ЕГЭ, который требует только натаскивание памяти ребенка. Школа должна стать центром не только обучения, но и воспитания и развития личности ребенка", – пояснил он.
Как пишут "Известия", о том, что школа не дает практических знаний и навыков, чаще других заявляли недавние выпускники в возрасте до 24 лет (69 процентов).
Участники опроса оценивали школьное образование по пятибалльной шкале. Им предлагали ответить, насколько современное школьное образование способствует развитию практических умений, критического мышления, внимания, воображения и памяти. Большинство россиян оценили эти качества школы "на тройку". По мнению опрошенных, лучше всего школа развивает память (средний балл – 3,1, а слабее всего – практические умения (средний балл – 2,5).
Ранее m24.ru сообщало, что в московских школах откроют 50 медицинских и 50 инженерных классов. Это позволит ученикам лучше подготовиться к поступлению в профильные вузы. Несколько лет назад лишь у 1 процента столичных школ было три и более профильных класса, а сейчас таких школ более половины.
Добавим, 128 московских школ вошли в российский топ-500, что в полтора раза больше, чем год тому назад. Кроме того, по сравнению с 2011 годом вдвое увеличилось количество выпускников, получивших по итогам сдачи ЕГЭ 220 и более баллов.