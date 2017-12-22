Молодежная научная конференция "Нефть и газ – 2018" приглашает участников

Встречи "без галстуков" с руководителями нефтегазовых компаний, а также обсуждение перспективных работ по более чем десяти тематическим направлениям ждут молодых ученых на 72-й Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ – 2018", которая пройдет 23-26 апреля.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

"Нефть и газ" — одно из самых масштабных мероприятий в сфере нефтегазового образования. В 2017 году конференция, которая проходит при поддержке министерства образования и науки РФ, а также Минэнерго РФ, собрала на своей площадке более двух тысяч студентов, аспирантов и молодых специалистов из 306 российских и зарубежных вузов и организаций отрасли. В 2018-м РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России снова приглашают лучших представителей молодежной науки поделиться своими исследованиями.

Конференция проводится с целью выявления и поддержки перспективных молодежных работ по 13 тематическим направлениям:

• Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа;

• Разработка нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин;

• Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта;

• Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе;

• Химическая технология и экология;

• Автоматизация и вычислительная техника в нефтегазовой отрасли;

• Энергетика и энергосбережение;

• Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности;

• Международный энергетический бизнес;

• Правовое обеспечение развития нефтегазовой отрасли;

• Гуманитарные науки и PR в нефтегазовом комплексе;

• Представление научных статей на английском языке;

• Школьное научное общество.

Кроме того, в 2018 году в рамках конференции планируется провести неформальную встречу с руководителями отраслевых ведомств и нефтегазовых компаний, III Всероссийский конкурс на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли и II Всероссийскую интеллектуальную игру среди молодежи нефтегазовой отрасли "Нефтяная сова".

Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия neftegaz.gubkin.ru.