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Общество

20 февраля, 17:21

Дискуссия онлайн: выпускники престижных бизнес-школ делятся своим опытом

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Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

21 февраля в Moscow Marriott Grand Hotel состоится панельная дискуссия с выпускниками бизнес-школ на тему "MBA and Carreer Development".

Перед гостями выступят лучшие и успешные выпускники престижных бизнес-школ:

  • Юрий Глазков, бизнес-школа Wharton, университет Пеннсильвании (США)
  • Александр Чубаров, London Business School (Великобритания)
  • Андрей Тищенко, бизнес-школа Judge, университет Cambridge (Великобритания)
  • Андрей Баркин, IMD (Швейцария)
  • Денис Соловьев, бизнес-школа Said, университет Oxford (Великобритания)
Бизнесмены поделятся секретами своего успеха и расскажут о том, что дало им их образование.

Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на сайте в 17.00.

  • Когда смотреть: 21 февраля, 17.00
  • Что: дискуссия об образовании в сфере бизнеса
  • Кто: выпускники престижных школ
  • Кому смотреть: начинающим бизнесменам
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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