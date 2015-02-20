Дискуссия онлайн: выпускники престижных бизнес-школ делятся своим опытом

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

21 февраля в Moscow Marriott Grand Hotel состоится панельная дискуссия с выпускниками бизнес-школ на тему "MBA and Carreer Development".

Перед гостями выступят лучшие и успешные выпускники престижных бизнес-школ:

Юрий Глазков, бизнес-школа Wharton, университет Пеннсильвании (США)

Александр Чубаров, London Business School (Великобритания)

Андрей Тищенко, бизнес-школа Judge, университет Cambridge (Великобритания)

Андрей Баркин, IMD (Швейцария)

Денис Соловьев, бизнес-школа Said, университет Oxford (Великобритания)

Бизнесмены поделятся секретами своего успеха и расскажут о том, что дало им их образование.

Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на сайте в 17.00.