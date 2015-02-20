Дискуссия онлайн: выпускники престижных бизнес-школ делятся своим опытом

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов
21 февраля в Moscow Marriott Grand Hotel состоится панельная дискуссия с выпускниками бизнес-школ на тему "MBA and Carreer Development".
Перед гостями выступят лучшие и успешные выпускники престижных бизнес-школ:
- Юрий Глазков, бизнес-школа Wharton, университет Пеннсильвании (США)
- Александр Чубаров, London Business School (Великобритания)
- Андрей Тищенко, бизнес-школа Judge, университет Cambridge (Великобритания)
- Андрей Баркин, IMD (Швейцария)
- Денис Соловьев, бизнес-школа Said, университет Oxford (Великобритания)
Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на сайте в 17.00.
- Когда смотреть: 21 февраля, 17.00
- Что: дискуссия об образовании в сфере бизнеса
- Кто: выпускники престижных школ
- Кому смотреть: начинающим бизнесменам