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Москва 24

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Общество

17 сентября, 18:39

"Москва Медиа" назовет победителей творческого конкурса "TVоя Москва"

образование общество

25 сентября в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко пройдет торжественная церемония награждения победителей творческого Конкурса образовательного проекта "TVоя Москва".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Поздравить лауреатов на сцену театра выйдут ведущие телеканала Москва 24 Иван Распопов и Елена Толстая, а также группа IOWA. Сбор гостей состоится в 19:00, а сама церемония начнется в 20:00. Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте tvm.m24.ru.

Уже четвертый раз холдинг "Москва Медиа" дал молодым и креативным людям шанс проявить себя и пройти уникальную стажировку в одном из крупнейших медиахолдингов, а также посетить мастер-классы ведущих специалистов СМИ.

Впервые победители конкурса получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в СМИ холдинга.
За год стажеры смогут попробовать себя в качестве пишущих редакторов, радиоведущих, фоторепортеров, научатся брать интервью, верстать тексты для интернет-изданий, быстро находить и обрабатывать новости, делать репортажи с места событий, организовывать фото и видеосъемки, работать с камерами и звуковой аппаратурой, вести блоги и посты.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта: мастер-классы имели исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

Проект создан при финансовой поддержке столичного департамента СМИ и рекламы.

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