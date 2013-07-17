Школу по индивидуальному проекту построят на севере Москвы

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Москомстройэкспертиза согласовала индивидуальный проект строительства школы на улице Правды.

На месте старого здания школы, подлежащего сносу, будет возведена новая общеобразовательная школа на 400 мест. Строительство будет вестись по индивидуальному проекту.

Особенностью проекта является создание в школе автономного многофункционального спортивного блока, включающего два спортивных зала, а также обширную физкультурную зону на прилегающей территории, где будут размещены беговые дорожки, баскетбольная и игровые площадки.

Проектировщики также предложили яркие и нестандартные колористические решения фасадов.

Кроме того, в школе предполагается совместное обучение здоровых детей с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. "Проектные решения обеспечивают беспрепятственный, безопасный и комфортный доступ и перемещение детей-инвалидов как на прилегающей школьной территории, так и внутри самой школы", - сообщается в пресс-релизе.

В ходе проведения экспертизы сметной документации стоимость строительства была снижена почти на 150 миллионов рублей.