Ученики китайских музыкальных школ приедут в Москву для обмена опытом

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Сто китайских детей из трех пекинских учебных заведений с углубленным изучением музыки отправились в Москву для обмена опытом.

"В поездке китайские школьники смогут ближе познакомиться в российской культурой и историей", - сообщил секретарь Комитета по образованию при китайской ассоциации частного образования Не Яньцзюнь.

Как заявил ИТАР-ТАСС Мэн Ся, директор одной из школ-участниц поездки, Россия во всем мире славится своими традициями в музыке, и уровень музыкального образования в стране очень высок.

"Мы направили наших детей в Россию, чтобы они смогли посмотреть своими глазами, как в этой стране воспитывают будущих музыкантов", - отметил он.

19 января юные китайцы выступят со специальной музыкальной программой в Детской школе искусств имени М. А. Балакирева. В концерте примут участие и их российские сверстники. Они же проведут для китайских друзей мастер-классы, где продемонстрируют искусство игры на русских народных инструментах - баяне и балалайке.

Юных китайских музыкантов в столице ждет также культурно-развлекательная программа. Они посетят Красную площадь, московские музеи, сходят в театр, а также побывают на представлении в цирке на проспекте Вернадского.