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Москва 24

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Общество

15 декабря, 00:00

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Как отдать ребенка в первый класс

Теперь по-взрослому: как легко и быстро выбрать школу ребенку
образование истории

15 декабря стартует запись в первые классы московских школ. Портал Москва 24 рассказывает о том, как сделать из детсадовца первоклассника.

Важный выбор

Фото: портал Москва 24

Для начала стоит определиться, в какую школу вы хотите отдать своего ребенка. По закону, вам гарантировано зачисление в 1 класс школы по месту прописки ребенка. Но если вас не устраивает этот вариант, то есть возможность выбрать между тремя школами, необязательно по месту прописки. При этом важный нюанс – зачисление детей в школы не в вашем районе идет на свободные места. Если таковых не окажется, в эту школу сразу поступить не получится.

Конечно, лучший вариант – перед выбором школы посетить день открытых дверей, пообщаться с местными преподавателями. Но если у вас нет такой возможности или вы их все пропустили, есть вполне официальный рейтинг школ. Информацию о самой школе вы можете найти в специальном сервисе от департамента образования. Там же вы можете найти школы для детей с особыми образовательными потребностями.

Нужно обратить внимание на то, что школа не может проводить экзамены для первоклассников и тем более требовать какие-то денежные взносы. Если вдруг при поступлении возникли проблемы, и вы подозреваете, что дело не в отсутствии свободных мест, нужно обращаться в одну из комиссий по контролю соблюдения прав граждан на получение общего образования.

Бумаги не обязательны

Фото: depositphotos/baranq

Как и многие другие услуги, запись ребенка в 1 класс сегодня доступна в электронном виде. Просто подайте заявление на официальном портале. Чтобы оформить его, вам понадобятся паспортные данные одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка и его адрес регистрации в Москве. Если вам так удобнее, вы можете лично сходить в школу, но там все равно понадобится оформлять электронное заявление.

Обратите внимание, после подачи заявления поправить самому его уже не получится. Для того, чтобы внести изменения, вам нужно будет позвонить в департамент образования Москвы по телефону 7 (495) 530-71-71. Отследить свое заявление вы можете в Личном кабинете на официальном портале.

В течение 30 дней вам поступит приглашение посетить школу – придет оно в личном кабинете на портале, на электронную почту или в СМС. Здесь уже без бумаг не обойтись, с собой нужно будет взять оригиналы паспорта родителя, свидетельства о рождении и регистрации ребенка. После подачи всех документов в течение семи дней вам выдадут уведомление о зачислении. Поздравляем, ваш ребенок уже первоклассник!

Если школа не понравится

Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев

Конечно, всегда есть свои нюансы. Например, обычный возраст для первоклашки – от 6,5 до 8 лет. Но никто не мешает вам подать заявление о приеме в раннем или позднем возрасте, хотя для этого нужно как минимум согласие директора школы, в которой ребенок планирует обучаться.

Если вас чем-то не устроила школа, в которую вы поступили, вы можете перейти даже в середине года. Для этого также нужно подать заявление на официальном портале, но сроки перевода законом не установлены, каждый случай рассматривается индивидуально.

Невозможно осветить все вопросы, поэтому с более подробной информацией можно ознакомиться в "Ответах на часто задаваемые вопросы" от департамента образования Москвы или в соответствующем разделе на официальном портале, а также по телефону 8 (495) 530-71-71.

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