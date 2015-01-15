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Москва 24

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Общество

15 января 2015, 19:53

Учебный центр "Москва Медиа" подготовил новые курсы

образование телевидение журналистика занятия Москва Медиа

Фото: M24.ru

Учебный центр "Москва Медиа" подготовил новые курсы. Все желающие начать карьеру на телевидении или улучшить свои навыки могут записаться на обучение.

Занятия будут проводить индивидуально или группах до 8 человек.

Стоимость курсов варьируется от 15,9 тысяч рублей до 34,6 тысяч. График и стоимость можно уточнить по телефонам: 8 (495) 788-36-10 и 8 (985) 200 03 90 или на сайте: edu.moscowmedia.net

Авторский курс включает в себя не только тренировку речевого аппарата и устранение дефектов речи, но и психологическую подготовку для преодоления дискомфорта во время публичных выступлений, освоение законов общения и овладение техниками эффективного общения. Полученные навыки учащиеся будут отрабатывать в теле- и радиостудиях "Москва Медиа".

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Занятия будут вести официальный голос канала "Москва 24", диктор и педагог с более чем 20-летним стажем - Вера Коцюба. Кроме того, со слушателями будут заниматься лучшие специалисты медиахолдинга – ведущие эфира, режиссеры, стилисты и другие.

Всего предлагается пять курсов:

  • Путь к эфиру;
  • Путь к славе;
  • Путь к диалогу;
  • Путь к управлению;
  • Путь к публичному управлению.

Напомним, пилотный курс "Искусство общения и публичных выступлений" запустили 14 сентября 2013 года.

Курсы также вела Вера Коцюба. Занятия проходили по выходным дням в малых группах или по индивидуальному графику. Слушатели проходили обучение в современном мультимедийном классе, многофункциональном телевизионном комплексе и современных радиостудиях.

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