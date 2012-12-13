Школы стали активнее подавать заявки на объединение в комплексы

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"У Москвы есть уникальная возможность, которой нет ни у кого: в Москве огромная плотность населения", – сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина. По его словам, это минус, который можно превратить в плюс – создавать рядом с местами проживания людей центры образования с большим количеством классов и широким выбором.

"Крупная школа – это не однообразная школа. Это разнообразные педагогические единицы, объединенные в одну управленческую структуру", – пояснил чиновник.

"К сожалению, знание истории московского образования не позволяют мне присвоить авторское право на формирование комплексов образовательных, так как 25 лет назад Москва начала их формировать. Заметят или не заметят одаренных детей – не зависит от размеров учреждениях: к сожалению, именно очень маленькие школы не замечают детей. Это зависит не от размера, а от стиля работы педагогического коллектива", – уверен Калина.

По его словам, в 2011 году в департамент образования с просьбой о формировании комплексов обратились несколько сотен школ. "Мы приглашали всех объединяющихся директоров и тогда 60% предложений отклонили, так как не видели проработанности программ. В этом году люди готовились лучше – обращений стало намного больше и их одобрений стало больше", – сообщил Калина. В настоящее время порядка 30% заявок возвращены в округа еще раз на анализ.

В ходе пресс-конференции в четверг глава департамента образования рассказал, что сейчас также прорабатывается вопрос о создании филиалов лицеев в разных округах, чтобы одаренные дети могли получать специализированное образование недалеко от своего дома.