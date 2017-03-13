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Общество

13 марта 2017, 07:58

Крупнейшая образовательная Wi-Fi-сеть будет создана в Москве

образование

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Одна из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений будет создана в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До конца этого года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а к 2018 году к Wi-Fi планируется подключить дополнительно 1125 образовательных учреждений.

В минувшем году в рамках пилотного проекта беспроводная сеть появилась в 69 школах, что позволило обеспечить там качественную связь для проведения интерактивных занятий. Планируется, что в 2018 году сеть будет насчитывать уже 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах города. В одном здании установят в среднем 32 точки доступа, к каждой из которых одновременно может подключиться до 30 устройств.

Благодаря единой Wi-Fi-сети во всех образовательных учреждениях осуществляется проект "Московская электронная школа". Он подразумевает проведение электронных уроков с помощью интерактивных панелей, создание виртуальной школьной библиотеки, использование улучшенной версии электронного дневника и другое.

Главные составляющие проекта – электронный журнал, дневник и библиотека электронных материалов. В ней собраны уже более 3,5 тысячи сценариев уроков, а также 32 пособия по химии, физике, биологии, истории, информатике и ОБЖ для учащихся 5–11-х классов.

Доступ к хранящемся на электронной платформе образовательным материалам получили не только школы – участники эксперимента, но и преподаватели и ученики других московских школ.

При подготовке урока учителя могут использовать один из предложенных сценариев или пополнить электронную библиотеку своей собственной разработкой.

Школьники присоединяются к уроку через приложение uchebnik.mos.ru, установленное на планшете или компьютере. Таким образом, присутствовать на уроке теперь можно не только будучи в классе, но виртуально – из дома, что позволит заболевшим ученикам не отстать от товарищей. Кроме того, после окончания занятия электронная система даст возможность зайти в сценарий и повторить пройденный материал.

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