Крупнейшая образовательная Wi-Fi-сеть будет создана в Москве

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Одна из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений будет создана в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До конца этого года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а к 2018 году к Wi-Fi планируется подключить дополнительно 1125 образовательных учреждений.
В минувшем году в рамках пилотного проекта беспроводная сеть появилась в 69 школах, что позволило обеспечить там качественную связь для проведения интерактивных занятий. Планируется, что в 2018 году сеть будет насчитывать уже 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах города. В одном здании установят в среднем 32 точки доступа, к каждой из которых одновременно может подключиться до 30 устройств.
Главные составляющие проекта – электронный журнал, дневник и библиотека электронных материалов. В ней собраны уже более 3,5 тысячи сценариев уроков, а также 32 пособия по химии, физике, биологии, истории, информатике и ОБЖ для учащихся 5–11-х классов.
Доступ к хранящемся на электронной платформе образовательным материалам получили не только школы – участники эксперимента, но и преподаватели и ученики других московских школ.
При подготовке урока учителя могут использовать один из предложенных сценариев или пополнить электронную библиотеку своей собственной разработкой.
Школьники присоединяются к уроку через приложение uchebnik.mos.ru, установленное на планшете или компьютере. Таким образом, присутствовать на уроке теперь можно не только будучи в классе, но виртуально – из дома, что позволит заболевшим ученикам не отстать от товарищей. Кроме того, после окончания занятия электронная система даст возможность зайти в сценарий и повторить пройденный материал.