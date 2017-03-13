Крупнейшая образовательная Wi-Fi-сеть будет создана в Москве

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Одна из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений будет создана в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До конца этого года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а к 2018 году к Wi-Fi планируется подключить дополнительно 1125 образовательных учреждений.

В минувшем году в рамках пилотного проекта беспроводная сеть появилась в 69 школах, что позволило обеспечить там качественную связь для проведения интерактивных занятий. Планируется, что в 2018 году сеть будет насчитывать уже 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах города. В одном здании установят в среднем 32 точки доступа, к каждой из которых одновременно может подключиться до 30 устройств.