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Москва 24

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Общество

12 марта, 11:41

"TVoя Москва" – курс на блогосферу

образование технологии TVоя Москва общество

"Москва Медиа" запускает пятый сезон образовательного проекта "TVoя Москва".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В современном мире если не каждый второй, то каждый третий что-то выкладывает в соцсети. Еда, путешествия, рождение детей, животные, покупки, встречи с друзьями, интервью, красота и мода, лайфхаки и так далее.

У кого-то это превращается в хобби или даже профессию. Таких людей называют блогерами.
Но мало кто из них профессионально подходит к своему выбору. Выдают по три-пять постов в день с безграмотными текстами, с плохо снятыми и обработанными фото или видео, небезопасный и провокационный контент.

"TVoя Москва" внесет ясность и поможет разобраться в новых платформах, форматах, трендах, в соединительных нитях взаимоотношений блогеров и аудитории.

С 23 марта профессионалы журналистики и блогинга расскажут обо всех перспективах и возможностях блогосферы. Научат пользоваться диджитал-инструментами, правильно применять полученные знания.

12 суббот, 24 мастер-класса. Топовые спикеры: Айгюль Вишня, Федор Баландин, Таня Старикова, Мария Азаренок, Касё Гасанов, Кирилл Королев, Александр и Дмитрий Чекмарёвы, Талли Кельми, Стас Кулик и многие другие научат, как находить рекламодателей, общаться с партнерами и зарабатывать. Расскажут о трендах мобильной фотографии и об эволюции контента на YouTube, обсудят со слушателями этику блогинга и допустимость шок-контента.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Открытые мастер-классы традиционно проводятся по субботам в Центре документального кино в "Музее Москвы" с 11:30 до 14:00.

Мастер-классы можно посмотреть в прямой трансляции и в записи на сайте и в соцсетях проекта.
В конкурсной части проекта в этом сезоне заявлено пять номинаций: фоторепортаж, видеорепортаж, аудиорепортаж, проморолик, блогинг. Работы на конкурс принимаются с 23 марта по 31 июля.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе и мастер-классах, а также следить за обновлениями расписания можно на официальной странице проекта "TVоя Москва". Контактный телефон: 8 (495) 640-91-76.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

"TVoя Москва" стартовала в 2015 году. Ядро проекта – 24 мастер-класса в сезон, суммарная продолжительность – 330 дней. Количество мастер классов – 81, 84 спикера и 35 победителей творческого конкурса. В целом мастер-классы посетили около пяти тысяч человек. Суммарная аудитория проекта в соцсетях – более 19 тысяч человек. Около одного миллиона 300 тысяч просмотров мастер-классов в соцсетях. СМИ о проекте рассказали более 400 раз.

"TVoя Москва" удостоилась национальной бизнес-премии Bеst.ru.

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