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Общество

11 декабря 2014, 09:58

Столичные школы определятся с графиком каникул к марту

образование Исаак Калина опросы каникулы Активный гражданин семейная и молодёжная политика городское управление

Фото: M24.ru

Столичные школы должны к марту 2015 года определиться с графиком каникул, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента образования Исаака Калины, решения будут приниматься в школах по итогам консультаций с преподавателями, учащимися и их родителями.

Ранее сообщалось, что с новым графиком каникул учебные заведения должны определиться до апреля 2015 года.

Выбрать график школьных каникул москвичи могли в системе городских референдумов "Активный гражданин". В первом опросе граждане решали, нужны ли единые сроки школьных каникул. Затем им предложено было выбрать график.

В первом опросе по единым каникулам приняли участие 80 тысяч москвичей. За единые сроки школьных каникул высказалось более 70% участников.

Москвичи выбрали модульный график школьных каникул

Затем горожанам предложили выбрать один из трех вариантов каникул: триместры, четверти и модули. Абсолютного большинства в выборе того или иного варианта нет, половина опрошенных предпочла традиционную схему каникул, а другая половина – модульную.

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За классическую систему (осенние, зимние, весенние каникулы) проголосовали более 48%, за модульную систему (в течение учебного года 5 периодов каникул по одной неделе) - 44,74% и за триместры (2 периода каникул в течение учебного года) – 6,55%.

Чаще всего за "классику" высказывались родители, бабушки или дедушки школьников, а также сами педагоги. Модульная система оказалась популярной среди учащихся, а триместры нашли поддержку у родителей школьников.

Сейчас большинство школ отдыхают по классическому графику - учебный год делится на четыре четверти, в конце каждой - каникулы. Они совпадают с государственными праздниками, так что родители могут спланировать свой отпуск с детьми.

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Сюжет: Образование в Москве

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